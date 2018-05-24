MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan: Merkez Bankası’na karışmasın

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partilerinin ekonomi politikalarının hükümetle farklı olduğunu belirterek “Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum, ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur. Merkez Bankası’nın para politikalarına karışmamak lâzım” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşkilâtı’nın verdiği iftar yemeğine katıldı. Aycan, ekonomiyle ilgili bir soru üzerine ekonomi politikalarının hükümetle farklı olduğunu belirterek şunları söyledi; “Bir takım yanlışlıklar var tabii ki. Yani hükümetin de yanlışlar yaptığını kabul etmek lâzım ben o görüşteyim. Evet dış baskılar var, dış etkiler var. Dolar, dünya piyasalarında değer kazanıyor. ABD’nin para politikası değişti. Doları çekiyor ve faiz oranlarını yükseltti.

Hatta yerli sermaye kaçıyor

Genel anlamda tabi bu doların dünyada değer kazanmasına sebep oldu, ama bizim de yanlışlarımız var. Söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum, ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur. Merkez Bankası’nın para politikalarına karışmamak lâzım. Bir de sıkıntılar var tabi güven ortamı etkileniyor, transferlerde sorun var, cari açık büyüdü, yatırım yok. Hatta tersine yerli sermaye kaçıyor. Ekonomik sıkıntılar var kabul ediyorum. Ama bizim burada söylediklerimiz kendi politikalarımız, icra makamında hükümet var. Ama bizim her söylediğimizi de yapmıyor meselâ. Af konusunda mesela söylediğimizi yapmadı ters de düştük aslında.”