Migros, Makro ile Uyum Marketleri görüşüyor

Migros, Makro Market ile Uyum Marketlerin satın almasını görüşüyor. Migros'tan bugün yapılan açıklamada henüz bir karar verilmediği, ön görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Makro tarafından yapılan açıklamada Migros ile 56 mağazanın satışının müzakere edildiği belirtilmişti.

Migros, Makro Market ile Uyum Marketlerin satın alması yönünde henüz alınmış bir karar olmamakla birlikte, ön görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Şirketten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizin, Uyum Marketleri satın almak için görüşmeler yaptığına dair basında haberler yer almıştır. Şirketimiz uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, sektöründeki çeşitli fırsatları sürekli olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda, Makro Market ile ağırlıklı olarak Uyum Marketler için yapılan görüşmeler ön görüşmeler niteliğinde olup bu yönde şirketimizce alınmış bir karar ya da mevcut durumda kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmamaktadır." Konuya ilişkin bugün Makro'dan yapılan açıklamada Migros ile 56 mağazanın satışı için görüşüldüğü, başka potansiyel alıcıların da olduğu ifade edildi.

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