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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Milleti kandırmanın maliyetini kim ödeyecek?

23 Mayıs 2018, Çarşamba 13:56
Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, dövizdeki tırmanış karşısında idarecilerin sorumluluk üstlenmediğine dikkat çekerek, "Bu sorumluluğu kim üstlenecek? Türk Milletini kandırmanın maliyetini kim ödeyecek? Gerçekten ortada bir sorumluluk üstlenen var mı?" diye sordu.

Kahveci'nin, bugünkü Karar'da (23 Mayıs 2018) yer alan yazısının bir bölümü şöyle:

Sanki bir film seyrediyoruz. Sadece 17 iş günü öncesinde 4,03 lira olan dolar, şimdi 4,65 lira. 17 iş gününde %15,4 artış.

Merkez Bankası açıklama yapıyor: “Gerektiği zaman gerektiği müdahalelerden asla kaçınmayız”. İyi de, yıllık enflasyonu yüzde 5,0 hedefleyen Merkez Bankasına güvenerek hesap yapan iş insanları ne yapsın? Sadece 8 ayda doların 3,40’dan 4,60’a çıkacağını nasıl hesaba katsınlar? Siz enflasyona yıllık yüzde 5 diyorsunuz; ama dolar yıl dolmadan yüzde 37 artıyor.

Ve siz; hala seyrediyorsunuz.

Sadece siz değil; herkes seyrediyor. Kimse sorumluluk üstlenmiyor. Kimse elini taşın altına koyarak bir açıklama yap(a)mıyor.

Piyasa sahipsiz

Ekonomi sahipsiz

Dolar 3,0 liraya geldiğinde “Merak etmeyin 2,5 liranın altına gerileyecek” diyenler. Ya da dolar 3,80’e geldiğinde “3,0 liraya gerileyecek” diyenler. Hatta dolarını bozdur diye kampanya yapanlar....

Bugün dolar 4,65.

Bu sorumluluğu kim üstlenecek? Türk Milletini kandırmanın maliyetini kim ödeyecek?

Gerçekten ortada bir sorumluluk üstlenen var mı?

Oysa ülkemizin beka sorunu vardı: Hani çok ama çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hatta bu süreçte bizi açlıkla terbiye etseler bile buna katlanırız diyoruz.

Her şeye tamam diyoruz da.

Bu beka meselesini kimle, nasıl çözeceğiz? Şu ekonomi kadrosuna bakın. Çoğu liste dışında kaldı.

Ya diğer ekonomi aktörleri...

Kurumlar değil; oraya sıra gelmedi henüz. Hani uğurlarında bakanların “hiç” edildiği kadrolar.

Haber Merkezi

Etiketler: ibrahim kahveci, dolar, türk lirası
Okunma Sayısı: 2995
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  • HÜSEYİN İLHAN

    23.5.2018 14:46:08

    Yıllardır yaptığı haksızlıklar ve yanlışları sıkıştığında ALDATILDIM ve KANDRILDIM diyene GÜVENİLMEYECEĞİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI. DOLAR ı olanların ona güvenip bankaya bozdurduğundan bu yana % 30 civarında kayıpları var. Alt ve orta gelir tabakasının ise zaten değil dolar kenarda yedek akçelik neyi var.

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