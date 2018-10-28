Milyarderler servetlerini katladı

Dünya genelinde milyarderlerin toplam servetinin 2017 yılında yüzde 19 oranında tarihi bir artış göstererek 8.9 trilyon dolar seviyesine ulaştığı açıklandı.

İsviçre Bankası USB ve denetim şirketi PwC tarafından hazırlanan ‘Billionaire Insights 2017’ adlı rapora göre geçtiğimiz yıl 199 kişi milyarderler sınıfına girerken, toplam milyarder sayısı 2 bin 158’e yükseldi. DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, Çin, geçtiğimiz yıl kaydedilen tarihi artışın tetikleyici faktörü oldu. Milyarder sayısının 2017 yılında 318’den 373’e yükseldiği ülkede milyarderlerin sahip olduğu toplam servet yüzde 39 artış göstererek 1.12 trilyon dolara ulaştı. Asya’nın en büyük ekonomisi olan ülke rapora göre geçen yıl her hafta iki milyarder oluşturdu. Milyarderlerin çoğunluğu teknoloji ve perakende satış sektöründe faaliyet gösteriyor. UBS Küresel Servet Yönetimi’nden Josef Stadler, “Geçtiğimiz 10 yılda Çinli milyarderler dünyanın en geniş ve en başarılı şirketlerini yaratarak hayat standartlarını yükselttiler” yorumunda bulundu.

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