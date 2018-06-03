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4 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Milyoner sayısı 150 bine dayandı

03 Haziran 2018, Pazar 22:39
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, bu yılın ilk 4 ayında 10 bin 739 kişi artarak 149 bin 719’a yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı Nisan sonu itibarıyla 149 bin 719’a çıktı. Geçen yılın sonuna göre 10 bin 739 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 995 milyar 484 milyon liraya ulaştı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 649 bin lira olarak hesaplandı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk 4 ayında 2017’ye kıyasla 9 bin 170 kişi artarak 136 bin 139’a ulaşırken, toplam mevduatları da 907 milyar 986 milyon liraya yükseldi.

Milyoner başına 6 milyon 670 bin lira mevduat

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 458 milyar 36 milyon lirası yerel para cinsi, 446 milyar 344 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 606 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 670 bin lira olarak hesaplandı. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi. Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 13 bin 580 oldu.

Yurt dışı yerleşik milyonerler arttı

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı nisan sonu itibarıyla 13 bin 580’e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre bin 569 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 87 milyar 498 milyon lira olarak hesaplandı. Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 287 milyon lirası yerel para, 79 milyar 975 milyon lirası yabancı para ve 236 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 443 bin lira olarak hesaplandı. 

Etiketler: milyoner, banka, hesap
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