"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Milyoner sayısı artmaya devam ediyor

04 Kasım 2018, Pazar 14:00
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın 9 ayında 48 bin 245 artarak 187 bin 225'e ulaştı.

Halk fakirleşirken milyoner sayısı gün geçtikçe artıyor

7 ayda 27 bin yeni milyoner

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı eylül sonunda 190 bine dayanırken, milyonerlerin toplam mevduatı da 1,2 trilyon liraya yaklaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı eylül sonu itibarıyla 187 bin 225'e çıktı. Böylece geçen yılın sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, 9 ayda 48 bin 245 kişi arttı.

Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı eylül sonu itibarıyla 1 trilyon liranın üzerine çıkarak 1 trilyon 194 milyar 425 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 380 bin lira oldu.

Geçen yıl sonunda 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 9 ayda 284 milyar 446 milyon lira artış kaydetti.

Yurt içi yerleşik milyonerlere yaklaşık 40 bin kişi eklendi 

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın 9 ayında 2017'ye kıyasla 39 bin 236 artarak 166 bin 205'e ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 80 milyar 81 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 456 milyar 161 milyon lirası yerel para cinsi, 618 milyar 124 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 5 milyar 796 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 490 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 20 bini aştı 

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı eylül sonu itibarıyla 21 bin 20'ye yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yıl sonuna göre 9 bin 9 kişi artarken hesaplarındaki para miktarı da 114 milyar 344 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 322 milyon lirası yerel para, 106 milyar 609 milyon lirası yabancı para ve 412 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 5 milyon 440 bin lira olarak hesaplandı. 

Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:

AA

Etiketler: milyoner
Okunma Sayısı: 371
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    69 saatlik uçuş verisine ulaşıldı

    Fransa’dan ayrılma referandumunun sonucu belli oldu

    Kaçak yapıların yıkımına başlandı

    ‘Uzun tutuklamalar artık bitmeli’

    Trump’ı durdurma fırsatı yakın

    Milyoner sayısı artmaya devam ediyor

    'Kendimizden eminiz'

    '6399 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi'

    ABD'nin İran yaptırımlarının yarın başlıyor: 12 maddelik şartlar neler?

    Bakan Kurum'dan 'Türkiye'nin Mekansal Strateji Planı'na ilişkin açıklama

    'Bunların hiçbiri gençlerin ilgisini çekmiyor'

    Döviz kuru ve rekabet etkili oldu: Otomotivde satış sıralaması değişti

    Yeni Kaledonyalılar Fransa'dan bağımsızlık talep ediyor

    Meksika'yı 4-0 yenen Türkiye, finale yükseldi

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a göre Müslümanların en temel sorunu
    📷

    Karikatürler

    Espirilerimizin araştırma önergesini reddediyoruz!

    Ortak açıklama yapıldı: AB'den yaptırım tepkisi

    Motorine de indirim gerekli

    İran'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni iddia

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dik duruş
    Adnan NACİR

    Yürek yiyen Sayıştay
    Genel

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a göre Müslümanların en temel sorunu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Müslümanların eğik başını Fuat Hoca yukarı kaldırdı
    Genel

    Espirilerimizin araştırma önergesini reddediyoruz!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Dünyayı ahirete tercih etmek
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Faruk ÇAKIR

    Milyarderler dünyası
    Rüstem GARZANLI

    Yeni Asya içtimaî hayatıma tavizsiz bir duruş öğretti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.