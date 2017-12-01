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1 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Milyonlarca çalışanın gözleri bu toplantıda

01 Aralık 2017, Cuma 10:28
2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in de katıldığı toplantıda, Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık ediyor.

Halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanan asgari ücret yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Yoksulluk sınırı 5 bin 106 liraya çıktı

AA

Etiketler: asgari ücret
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  • halil

    1.12.2017 11:25:00

    2016 verilerine göre yoksulluk 5 bin 106 tl. 2017-2018 enflasyonunu eklediğimizde 6500 tl gibi bir rakam karşımıza çıkar. Yani asgari ücret 2018 için 6500 tl olmalı. hadi devlet zor durumda 6000 olsun. millet fedakardır bilemedin 5000 yapalım. Ama realite şu 2000 olsa millet sevinecek durumda.

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