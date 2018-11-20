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20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Milyonlarca vatandaş kredi kartı kullanıyor

20 Kasım 2018, Salı 12:30
Bankalararası Kart Merkezi ekim ayı verilerine göre Türkiye'de kredi kartı sahipleri cüzdanlarında ortalama 2,2 kredi kartı taşıyor.

BKM, ekim ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre ekim ayı sonunda Türkiye'de 65,7 milyon adet kredi kartı ve 141,9 milyon adet banka kartı bulunuyor.

Ekim 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış yaşandı.

Banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 71,8 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 62,9 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 8,9 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı.

Banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 36 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 19 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 21 oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin açıkladığı ağustos verilerine göre yaklaşık 25,4 milyon kişinin kredi kartı bulunuyor.

Toplamda 61,7 milyon bireysel kredi kartı bulunduğu, bunların da 55,5 milyonunun fiziki kart olduğu göz önüne alındığında Türkiye'de kredi kartı sahiplerinin, cüzdanlarında ortalama 2,2 kredi kartı taşıdığı ortaya çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Soner Canko, (cüzdanlarındaki ortalama 2,2 kredi kartı) bu değerin, kart sahiplerinin sağlık gibi acil durumlar veya planlanmamış olası yüksek tutarlı ihtiyaçlar için tedbir amaçlı olarak ilave kart taşıdığını, ihtiyaç duymadığı fazla kartları ise kullanmadığını gösterdiğini belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 59 milyon olan 18 yaş ve üzeri yetişkin nüfusun yüzde 43'ünün bir ya da birden fazla kredi kartı bulunduğunu ifade eden Canko, "2017 yılında yüzde 41 seviyesinde olan bu oranın yüzde 43 seviyesine yükselmesi finansal kapsayıcılığı arttırma yolunda önemli bir gelişme olarak görünürken, önümüzdeki dönemde de halen kat edilecek önemli bir mesafenin olduğunu görüyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kart sahipliğinin artırılması konusunda daha fazla yol kat etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Canko, "Genel Kartlı Ödeme Endeksi"nin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde ekim ayında 1 yıl öncesine göre nominal yüzde 20,4, reel yüzde 5,6, aynı dönemde "Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi"nin nominal yüzde 17,7 ve reel yüzde 2,5 büyüme gösterdiğini bildirdi.

AA

Etiketler: kredi kartı
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