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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Moody's 20 Türk bankasının kredi notunu düşürdü

29 Ağustos 2018, Çarşamba 10:47
Türk finans sektörü için verdiği ilk alarmın seviyesini biraz daha yükselten uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's toplam 20 Türk bankasının notunu düşürdü. Bu derecelendirmenin gerekçesi olarak Türk lirasının değer kaybı ve fonlama imkanlarının azalma olasılığı gösterildi.

Görünümü negatif olarak belirleyen Moodys’in raporunda, "Notların düşürülmesi, yatırımcı güveninin daha da azalması ve bunun da toptan fonlamaların kısılmasına yol açabileceği yönündeki aşağı yönlü senaryonun gerçekleşme riskinin azımsanmayacak ölçüde artmasını yansıtmaktadır." denildi.

"TL, Erdoğan ile kaygılı yatırımcılar arasında kaldı"

Moody's bu yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kaybeden Türk Lirası'nın bihassa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın para politikalarından ve Türkiye ile ABD'nin arasının açılmasından kaygı duyan yatırımcıların endişelerinden etkilendiği şeklinde değerlendirmede bulundu.

Yatırımcıların kaygılandığı hususların temelinde ise Türk ekonomisinin zorlu inişe geçmek zorunda kalması ihtimali ve borç verenlerin kötü borçlarda ani bir artış yaşanabileceğine dair endişeleri yatıyor.

Bankaların Türkiye'deki faaliyet ortamının son aylar içinde bozulduğunu vurgulayan Moody's, bu bozulmanın önceki tahminlerin de ötesinde olacağı öngörüsünde bulunuyor.

Bankaların kredi notu kaç puan düştü?

Türk bankaları hakkında 7 Haziran'da başlattığı gözden geçirme sürecini sonuçlandıran Moody's 14 bankanın derecesini birer puan, dört bankanın derecesini ikişer puan ve iki finans şirketinin "kurumsal aile notunu” da birer puan indirdi.

Moodys'e göre istenmeyen senaryonun gerçekleşmesi halinde bankalar hükümetten ya da Merkez Bankası'ndan destek almak zorunda kalacak.

Türkiye'nin kredi notunu da düşürmüştü

Moody’s 17 Ağustos’ta Türkiye’nin kredi notunu 'Ba2'den 'Ba3' seviyesine düşürmüş, not görünümünü ise 'durağan'dan 'negatif'e çevirmişti.

Derecelendirme kuruluşuna göre not görünümünün yeniden durağana çevrilmesi bankaların dış fonlama bağımlılığının azalması, Türk Lirası ve sorunlu kredi stoklarının istikrar kazanmasıyla mümkün.

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, ekonomi, banka, Moody's
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