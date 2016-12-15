Moody's'den Fed'in faiz kararı değerlendirmesi

​Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizi oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltme ve gelecek seneye yönelik faiz artışı beklentisini ikiden üçe çıkarma kararlarını değerlendirdi.

Fed'in faiz artırma kararının ABD ekonomisinin iyi performansını onaylar biçimde olduğunun belirtildiği Moody's açıklamasında, faiz kararının gelecek sene ülke ekonomisinin güçlenmesi beklentileriyle uyumlu olduğu ifade edildi. Açıklamada, ABD ekonomisinin 2017'de yüzde 2,2 ve 2018'de yüzde 2,1 büyümesinin öngörüldüğü ifade edilirken, ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından oluşabilecek politika değişikliklerinin bu oranları değiştirebileceği kaydedildi. Yeni Beyaz Saray yönetiminin altyapı harcamalarını artırma ve vergileri düşürme planlarına işaret edilen açıklamada, ekonomideki büyümenin ABD'deki şirketlerin yatırımlarını yükseltme ve hanehalklarının harcamalarını artırmaya bağlı olacağı vurgulandı. AA

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