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8 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Moody's'in Türkiye kararı açıklandı

08 Mart 2018, Perşembe 09:00
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Moody's'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "Ba1"dan "Ba2"ye revize edildiği bildirildi.

Kredi notunun aşağı çekilmesinde, Türkiye'nin not görünümünün geçen yıl "negatif"e çevrilmesinde rol oynayan iki temel gelişmenin belirleyici olduğu kaydedilen açıklamada, bunlar özetle "kurumların direncindeki süregelen kayıp" ve "dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler nedeniyle artması" olarak sıralandı.

Moody's, açıklamasında kurumların direncindeki düşüşe, "parasal politikanın etkinliğindeki ilave aşınma ve temel yapısal reformların uygulanmasındaki ek gecikmeleri" örnek gösterdi.

Açıklamada, dış şok riskinin ise yüksek cari açık ve dış borçların yanı sıra artan siyasi riskler ve küresel faiz oranları nedeniyle yükseldiği öne sürüldü.

Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin not görünümünün "negatif"ten "durağan"a çevrilmesinde ülkenin mali ve ekonomik gücünün etkili olduğunu belirtildi.

AA

Etiketler: moody's, türkiye
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