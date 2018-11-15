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15 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Moody's'ten Türkiye'ye ekonomik daralma uyarısı

15 Kasım 2018, Perşembe 11:00
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 2 oranında daralmasını bekliyor.

Moody's, Türkiye'de ekonomik aktivitenin ciddi şekilde yavaşlamasını beklediklerini bildirdi.

Afrika'nın bazı bölümleri ve Türkiye için görünümün 'negatif', Ortadoğu için ise 'karışık' olduğunu vurgulayan kredi derecelendirme kuruluşu; Türkiye'nin tırmanan kurumsal zorluklar ve politika belirsizliği ile karşı karşıla olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 2018'de yüzde 1.5 büyümesini bekleyen Moody's, 2019 için ise yüzde 2 daralma öngördü.

Moody's ayrıca, global kredi şartlarının gelecek yıl, küresel büyümenin yavaşlamasına, finansal piyasa oynaklıklarının devam etmesine, faiz artışlarına, ticarette korumacı politikalara ve jeopolitik gerilimlerin tırmanmasına bağlı olarak gelişmekte olan piyasalar için daha zorlu hale geleceğini kaydetti.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Türkiye, ekonomi, Moody's
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