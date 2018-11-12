Moody's'ten Türkiye'ye 'not indirimi' uyarısı

'Moody's Küresel Kredi Görünümü' raporunda Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin'de yaşanan politik gelişmelerin not indirimi için risk oluşturduğunu belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Küresel Kredi Görünümü raporunu açıkladı. Raporda Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin'de yaşanan politik gelişmelerin not indirimi için risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Moody’s raporunda küresel ekonominin üzerindeki riskleri fonlama maliyetlerinin yükselmesi, likiditenin sıkılaşması ve piyasa dalgalanmalarının artışı olarak sıraladı.

Moody's Investors Service, gloal kredi şartlarının 2019 yılında, ekonomik büyümenin yavaşlaması, fonlama maliyetlerinin artması, likidite şartlarının sıkılaşması ve piyasa oynaklığının geri dönmesinin etkisi ile zayıflayacaklarını savundu.

Moody's bugün yayınladığı raporda, ticari, siyasi ve jeopolitik risklerin ABD ve Çin arasında gerilim tırmandıkça artacağını, buna ek olarak yavaş büyümenin sonuçlarının küreselleşme ve eşitsizlik tartışmalarını giderek daha fazla siyasi alana sokacağını vurguladı.

Moody's Makroekonomi Kurulu Başkanı Elena Duggar yaptığı değerlendirmede, "Yavaşlayan ekonomik büyüme 2020'de daha zayıf global kredi şartlarına yol verecek. Sıkılaşan para politikası, kötüleşen ekonomik anlaşmazlıklar ve Çin'in yavaşlayan talebi zayıf büyüme görünümünü yönlendirecek üç önemli faktör olacak" ifadelerine yer verdi.

Jeopolitik ve yurt içi siyasi gerilimlerin 2019'da global kredi şartları ve kredi kalitesi için risk görünümüne hakim olacağını savunan Moody's, İngiltere Avrupa Birliği'nden bir Brexit anlaşması olmadan çekilirken ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin ticari anlaşmazlıkların ötesine yayılacağını öngördü. Aynı anda yurt içi risklerin Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin'in kredi görünümleri üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini vurguladı.

ÖNCE MOODY'S SONRA IMF'DEN KÖTÜ HABER

Moody’s'in geçen hafta açıklanan Küresel Makro Görünüm: 2019-2020 raporunda da Moody's, Türkiye'nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı sürdürdüğünü belirterek, Türkiye ekonomisinde gelecek çeyreklerde ‘sert küçülme' yaşanabileceği tahmininde bulundu.

Öte yandan, Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda ise IMF, zayıf Türk Lirası, yüksek borçlanma maliyetleri, artan belirsizliklerin yatırım ve talep üzerinde yarattığı baskının etkisiyle Türkiye ekonomisinin yavaşlayacağını belirtmişti.