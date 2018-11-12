"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Moody's'ten Türkiye'ye 'not indirimi' uyarısı

12 Kasım 2018, Pazartesi 10:57
'Moody's Küresel Kredi Görünümü' raporunda Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin'de yaşanan politik gelişmelerin not indirimi için risk oluşturduğunu belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Küresel Kredi Görünümü raporunu açıkladı. Raporda Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin'de yaşanan politik gelişmelerin not indirimi için risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Moody’s raporunda küresel ekonominin üzerindeki riskleri fonlama maliyetlerinin yükselmesi, likiditenin sıkılaşması ve piyasa dalgalanmalarının artışı olarak sıraladı.

Moody's Investors Service, gloal kredi şartlarının 2019 yılında, ekonomik büyümenin yavaşlaması, fonlama maliyetlerinin artması, likidite şartlarının sıkılaşması ve piyasa oynaklığının geri dönmesinin etkisi ile zayıflayacaklarını savundu.

Moody's bugün yayınladığı raporda, ticari, siyasi ve jeopolitik risklerin ABD ve Çin arasında gerilim tırmandıkça artacağını, buna ek olarak yavaş büyümenin sonuçlarının küreselleşme ve eşitsizlik tartışmalarını giderek daha fazla siyasi alana sokacağını vurguladı.

Moody's Makroekonomi Kurulu Başkanı Elena Duggar yaptığı değerlendirmede, "Yavaşlayan ekonomik büyüme 2020'de daha zayıf global kredi şartlarına yol verecek. Sıkılaşan para politikası, kötüleşen ekonomik anlaşmazlıklar ve Çin'in yavaşlayan talebi zayıf büyüme görünümünü yönlendirecek üç önemli faktör olacak" ifadelerine yer verdi.

Jeopolitik ve yurt içi siyasi gerilimlerin 2019'da global kredi şartları ve kredi kalitesi için risk görünümüne hakim olacağını savunan Moody's, İngiltere Avrupa Birliği'nden bir Brexit anlaşması olmadan çekilirken ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin ticari anlaşmazlıkların ötesine yayılacağını öngördü. Aynı anda yurt içi risklerin Türkiye, İtalya, Brezilya ve Arjantin'in kredi görünümleri üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini vurguladı.

ÖNCE MOODY'S SONRA IMF'DEN KÖTÜ HABER

Moody’s'in geçen hafta açıklanan Küresel Makro Görünüm: 2019-2020 raporunda da Moody's, Türkiye'nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı sürdürdüğünü belirterek, Türkiye ekonomisinde gelecek çeyreklerde ‘sert küçülme' yaşanabileceği tahmininde bulundu.

Öte yandan, Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda ise IMF, zayıf Türk Lirası, yüksek borçlanma maliyetleri, artan belirsizliklerin yatırım ve talep üzerinde yarattığı baskının etkisiyle Türkiye ekonomisinin yavaşlayacağını belirtmişti. 

Artı Gerçek

Etiketler: Türkiye, ekonomi, Moody's, IMF
Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kazı çalışmalarında asırlardır akan su kanalı bulundu

    CHP'li Öztürk Yılmaz ikinci kez disipline sevk edildi

    'Piyasada nakit sorunu var'

    Moody's'ten Türkiye'ye 'not indirimi' uyarısı

    Kayyum atanan belediyelerin borcu yüzde 85 arttı

    Hakkari şehitleri memleketlerine uğurlandı

    Veliaht Prens'e yakın isimler İranlılara karşı da suikast planladı iddiası

    "İktidar, krizlerin üstünü örtmek için suni gündem oluşturuyor"

    Bu facianın da üstü örtülmesin

    Çocuklarımızın geleceğini karartıyorlar

    Sivil kayıplar vicdana sığmıyor

    10 bebekten biri prematüre

    Erdoğan: AB'ye tam üyelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz

    İsrail, Gazze'ye saldırdı: 6 Filistinli şehit oldu

    Osmanlı döneminde yükselen Yemen

    TÜYAP’ta okur buluşmaları devam ediyor

    Bana yapılanların İslam'la ilgisi yok

    Yeni konut için köylülerin 200 dönüm arazisi kamulaştırılacak

    Mağduriyetini yazdı, gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Çocuklarımızın geleceğini karartıyorlar
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu nasıl dindarlık?
    Aytekin COŞKUN

    Kaliforniya sendromu ve Bediüzzaman’ın yaklaşımı
    Genel

    Bu facianın da üstü örtülmesin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Bir çiçekte yirmi esma
    Yeni Asya'dan Size

    TÜYAP’a ailecek bekliyoruz
    Genel

    Erdoğan: AB'ye tam üyelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz
    Faruk ÇAKIR

    Terör nasıl biter?
    Risale-i Nur'dan

    Şeairdeki tabirat, cilt ve deri hükmünde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.