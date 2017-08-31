"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

31 Ağustos 2017, Perşembe 09:38
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,6'dan 3,7'ye yükseltildiğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,6'dan 3,7'ye yükseltildiğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun "Küresel Makro Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, “Türkiye ekonomisi, 2016 yılının son çeyreğinde büyümenin yeniden artmasını takiben 2017 yılının ilk yarısında iyileşmesini sürdürdü. Bunun sonucunda Türkiye için bu yıl büyüme tahminimizi yüzde 2,6’dan yüzde 3,7’ye yükselttik. 2018’de ekonomik büyümenin yaklaşık yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye ekonomisinin beklenenden daha yüksek büyüme kaydetmesine gerekçe olarak Rusya ve İsrail’den gelen turist sayısının artışı, vergi indirimleri ve kredi teminatı gibi teşviklerin uygulanması, fiyat rekabeti çerçevesinde Avrupa Birliği’ne olan ihracatın artması gösterildi.

"Türk Lirası büyük oranda istikrar kazandı"

Raporda ayrıca nisan ayındaki referandumun ardından yerel gerilimlerin kısmen azaldığı, geçen yıl ve bu yılın başında görülen sert değer kayıplarının ardından Türk Lirası'nın ise büyük oranda istikrar kazandığı vurgulandı.

Bu yılın ilk çeyreğinde özel tüketim harcamalarında geçen yılın son çeyreğine kıyasla yıllık bazda yüzde 5,7’den 5,1’e doğru bir gerilemenin olduğu belirtildi.

Raporda G20 ekonomilerinin ortalama büyümesinin geçen sene kaydedilen yüzde 2,6 seviyesinden bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3 seviyesine yükselmesinin beklendiği bildirildi

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Moody’s Genel Direktör Yardımcısı Elena Duggar, “Küresel ekonomi güçlü büyüme ivmesini sürdürmeye devam ediyor. Şaşırtıcı şekilde gelen güçlü veriler Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika ve Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme verilerini yukarı yönlü olarak revize etmemize neden oldu. Bu ülkelerde büyümenin 2018’de de sürdürüleceğine ilişkin net işaretler mevcut.” ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Moody's, Türkiye
Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    184. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hacı adayları Arafat yolunda

    Erdoğan'dan operasyon sinyali

    İzmir'de cezaevi servisine bombalı saldırı

    Türkiye ABD'ye tepki gösterdi

    İyi ki ahiret var

    ByLock iddiasını çökerten konuşma: 'Kanunsuz suç olmaz'

    Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı: Haksız her işlem tekrar tersine döner

    Bu yaşadığımız imtihan bu zulmü görmeyenlerin yaşadığı imtihanın yanında bir HİÇ!

    Nihayet BMGK'de ''Arakan'' görüşüldü: "Bu toplantı Myanmar'a bir mesaj"

    MEB'den öğretmenlerle ilgili 'mazeret ataması' ve 'alan değişikliği' açıklaması

    Konu adaletse, hep aranmalı

    Öğretmenlere sürgün şoku

    Meteoroloji 6 ili uyardı, saat verdi!

    Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama!

    Moody’s'den Türkiye açıklaması

    Bir 15 Temmuz skandalı daha

    22 bin 202 tutuklu yerde mi yatıyor?

    Beş asırlık şahit...

    Millî Mücadele’de Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ByLock iddiasını çökerten konuşma: 'Kanunsuz suç olmaz'
    Mağdur Kürsüsü

    Bu yaşadığımız imtihan bu zulmü görmeyenlerin yaşadığı imtihanın yanında bir HİÇ!
    Genel

    İyi ki ahiret var
    Genel

    Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı: Haksız her işlem tekrar tersine döner
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çok daha buruk bir bayram
    Genel

    Nur’a yine tahliye yok
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir acı tütün hikâyesi daha...
    Süleyman KÖSMENE

    Bugün Arefe, teşrik tekbirleri başladı
    Caner KUTLU

    Emeğin sermaye ile barışması, faizin kaldırılması ve zekâtın tesisi
    Genel

    Erdoğan'dan operasyon sinyali

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.