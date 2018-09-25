Moody's, Türkiye'nin notunu yine düşürdü

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden banka mevduatları ile ilgili tavan notunu B1'den B2'ye indirdi.

Diğer tavanlar sabir kalırken kısa vadeli banka mevduatları tavanı ve yabancı para cinsi tahvil tavanı Ba2/NP ve yerel para cinsinden tahvil ve mevduatlar için ülke tavanları da Ba1'de tutuldu.

Kuruluştan yapılan açıklamada, söz konusu değişikliğin Türkiye'nin kredi notuna yönelik bir eylem olmadığı vurgulanırken ülke notu için de negatif bir etkisinin olmadığı kaydedildi.