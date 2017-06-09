Motorinde indirim yolda

Dolar ve hampetrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak bu gece yarısında motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirim yapılacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 10 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 8 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin pompa satış fiyatında ise 9 Haziran 2017 tarihinde bir değişiklik beklenmiyor" denildi. DHA

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