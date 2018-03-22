Motorine 17 kuruş zam yapıldı

Önceki gün benzine yapılan 15 kuruş zammın ardından motorine de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam yapıldı.

Ankara'da ortalama 5,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,33 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,11 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 5,32 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Motorinin litresine en son 24 Şubat'ta 13 kuruş zam yapılmıştı. Önceki gün ise benzine 15 kuruş zam gelmişti. AA

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