Motorine 8 kuruş zam gündemde

Dolar kuru ve uluslararası piyasalarda motorin fiyatı arttı.

Bu gece yarısı motorinde 8 kuruşluk zam gündeme geldi. ÖTV’de 8 kuruş indirim yapılacak ve pompa fiyatı sabit tutulacak. Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, uluslar arası piyasalarda motorin fiyatları, son günlerde yukarı ve aşağı yönlü sert hareketler yapıyor. Fiyatlar, önce düştü. Motorinde, 8 kuruş indirim yapıldı. Son 1 ayda motorin fiyatı, 44 kuruş düştü. Bu hafta hem motorin fiyatı hem de yurt içinde dolar kuru yükseldi. Motorinin ton fiyatı 10 dolar kadar arttı. Dolar kuru da 5 TL 40 kuruşlar düzeyine çıktı. Bu gelişmeler, motorinde 8 kuruşluk zammı gündeme getirdi. ‘Eşel mobil’ uygulaması gereğince motorinin ÖTV’sinde bu gece 8 kuruş indirim yapılacak ve pompa fiyatı sabit tutulacak. Benzinde ise pompa fiyatını etkileyecek bir hareketlilik söz konusu değil.

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