Motorine 9 kuruş zam

​Ankara'da litresi ortalama 4,56 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,65 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,51 liradan 4,60 liraya, İzmir'de 4,53 liradan 4,62 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Motorine en son 4 Nisan'da 8 kuruş zam yapılmıştı. DHA

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