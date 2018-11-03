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Motorine de indirim gerekli

03 Kasım 2018, Cumartesi 23:29
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sadece benzine yapılan indirim tek başına yeterli değil. Aynı indirimlerin motorin fiyatlarına da yansıtılmalı” dedi.

Benzinin litre fiyatına gelen 17 kuruşluk indirimi enflasyonun düşmesi ve halkın geleceğe ümitle bakması açısından olumlu bulduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Fiyat indiriminin bu kez pompaya yansıması sevindirici. Ancak sadece benzine yapılan indirim tek başına yeterli değil. Aynı indirimlerin motorin fiyatlarına da yansıtılması ekonomiyi ve piyasaları rahatlatır. Bunun içinde indirimlerin kısa sürede motorin fiyatlarına da yansıtılır hale gelmesini bekliyoruz” dedi. 

PİYASADA ETKİSİNİ GÖSTERİR

Dolar kurundaki düşüş ve petrol fiyatlarının uluslar arası piyasalarda gerilemesinin fiyatlara indirim olarak yansıdığını ve kısa sürede bu indirimlerin piyasada etkisini göstereceğini belirten Palandöken, “Benzine gelen indirim sevindirici. Ancak benzinle birlikte motorine yapılacak indirim piyasaları oldukça rahatlatır. Çünkü benzine yapılan 17 kuruşluk indirim motorine de yapılırsa indirimin etkisi çok daha büyük olur. Esnaf, çiftçi ve sanayicinin en büyük girdisi elektrik ve motorindir. Motorin fiyatındaki azalma, tüm sektörlerde üretim maliyetlerini düşüreceğinden, tepeden tırnağa her şeyin fiyatı ucuzlar, enflasyon düşer, halkın alım gücü artar. En önemlisi vatandaşın alım gücü artar” şeklinde konuştu.

Ahmet Terzi - Ankara

Etiketler: motorin, benzin, indirim
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