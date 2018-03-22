Motorin litre satış fiyatları İstanbul'da ortalama 5,10 liradan 5,27 liraya çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan 15 kuruşluk zammın ardından motorine de zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş zam bekleniyor. Son dönemde dolarda yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Beklenen zammın ardından motorin litre satış fiyatları İstanbul'da ortalama 5,10 liradan 5,27 liraya, Ankara'da 5,16 liradan 5,33 liraya, İzmir'de ise 5,17 liradan 5,34 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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