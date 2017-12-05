MTV zammı yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7061 sayılı ‘Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda ‘torba yasa’ olarak bilinen kanun ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile Özel İletişim Vergisi’nde artışlar gibi birçok önemli düzenlemeyi ihtiva ediyor. Söz konusu kanuna göre, araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak. MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için; fiyatı 40 bin lirayı aşmayanlarda 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bin lirayı aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak. DHA

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