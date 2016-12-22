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Müezzinoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Çok mutlu etmeyen ama huzurlu, bereketli bir rakam bekliyoruz

22 Aralık 2016, Perşembe 15:43
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, emeklilere banka promosyonuna ilişkin, "Başbakanımız Bankalar Birliğinden fedakarlık isteyecek." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TRT Haber canlı yayınında çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere promosyonla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan gelecek talimatı beklediklerini bildirdi.

Kamuoyundaki rakamların, emeklinin beklediği rakamlar olmadığını vurgulayan Müezzinoğlu, "Bin liranın altındaki bir emeklimize üç yıllığına verilebilecek rakam 200 liranın altında. Bin ila 2 bin arasında emekli maaşı alanların reel olarak banka hesaplarına göre alabilecekleri rakam 300'ün altında. Bu rakamlar böyle olduğu için Başbakanımız Bankalar Birliği'nden fedakarlık isteyecek. O fedakarlık arzu ederiz ki emeklimize yılbaşında bir çerez ikramiyesi gibi olsun. Kamuoyunda yanlış bir algı yönetiliyor. Böyle bir rakamın reel karşılığı yok. Promosyon, hükümetin değil tamamen bankalarla emekliler arasında ama hükümet olarak 'emekli bizim emeklimiz' diyoruz." dedi.

Bakan Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili de şunları kaydetti

"Son turu haftaya perşembe günü yapacağız. Burada zor bir süreç var. Bir tarafta işçi kardeşlerimizin standartlarını yükseltmek, diğer tarafta işverenin bölgesel ve küresel sorunlarla rekabet gücü ve istihdam maliyetleri var. Her iki tarafın da çok mutlu olmadığı ama huzurlu, bereketli bir rakam olmasını bekliyoruz."

AA

Etiketler: mehmet müezzinoğlu, asgari ücret, emekli, promosyon
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