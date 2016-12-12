Müezzinoğlu'ndan 'emeklilere promosyon' ve 'asgari ücret' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere ödenecek promosyonlarla ilgili çalışmayı bakanlık olarak tamamladıklarını belirterek, "Bardağın suyunu yarıdan azdan yarıdan çoğa çıkartması için sayın başbakanımıza teslim ettim. Bu hafta ya da gelecek hafta sayın başbakanımız gerekli açıklamayı, müjdeyi verir" dedi.

İstanbul Beşiktaş'taki hain terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Hüseyin Akyüz’ün cenaze törenine katılmak üzere Bursa’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yerel AS TV’nin programına katılarak soruları yanıtladı. İstanbul’daki terör saldırısı ve HDP ile ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, şehit sayısının bu sabah itibarıyla 44’e yükseldiğini söyledi. Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"30 olan polis şehidimiz 36’ya yükseldi. Sivil şehit sayımızda, 6 kimliği belli olan, 2 de kimliği de belli olmayan. Bu tabii acı veren üzüntü veren bir durum. Bu anlamda şehitlerimize rahmet diliyorum. Yaralı sayımız 102 yaralımız var diğerleri taburcu oldu. 26 yoğun bakımda olan yaralımız var. 16 sının durumu oldukça iyi. 10 tane yoğun bakım hastamızın durumu ciddiyetini koruyor."

"PKK BU İŞİN MAŞASI"

Terörün ortak ittifakıyla Türkiye’nin hedeflerinden saptırmak isteyen bir konjektör yaşandığını vurgulayan Bakan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"PKK terörü üstlense bile bunun arkasında sadece PKK’lı hainler yok. Farklı hainler var, farklı organizasyonlar var. PKK da bu işin maşası. Türkiye’nin yaşadığı terör eylemlerine baktığımızda bu arka plandaki üst akıl bunları farklı organizasyonlarda, bazen IŞID oluyor, bazen PKK oluyor. Bazen de bir başkasından. Ama akıl ve organizasyona baktığımızda son derece stratejik son derece planlı, Türkiye’nin olağanüstü istihbaratını da aşabilme kabiliyetinde istihbaratlar verebilen hazırlamalar yapabilen bir organizasyon. Ama bu millet büyük bir millet. Siyasi görüşü, hayat felsefesi yaşam tarzı ne olursa olsun teröre karşı duruşu son derece net ve dik birlikte mücadeleyi verme dinamikleri var. Bu da bunları rahatsız ediyor. Ülkeyi ayrıştırmayı, bölüştürmeyi çatıştırmayı başaramadıkları bir süreci de görüyorlar. Bu nedenle insanlık dışı hukuk dışı, hiçbir değerle bağdaşmayacak bu tür hain eylemleri yapıyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsun teröre ve terörizme tavır koymak demokrasi ve demokrasiden yana olanların esasında birinci önceliği ve sorumluluğu olması gerekir. Bu anlamda da böyle bir sorunumuz var. Ama 78 milyon ülke insanının vicdanında bu anlamda HDP’nin de suçlu pozisyonu artık vicdanlardaki yerini almıştır."

"GLOBAL İŞGAL HAREKETİ VAR"

Terörün global bir denge bozucu olarak kullanıldığının altını çizen Bakan Müezzinoğlu, "Medeni" olarak denilen gelişmiş, insan haklarını, dünya hukukunu, demokrasiyi konuşan dünyanın, terörü kendi gücünün organizasyonu konusunda bir malzeme olarak kullandığını ifade ederek şöyle dedi:

"6 yıl önce IŞİD diye bir terör örgütünü dünya biliyor muydu? Nereden nasıl oldu hangi silahı buldu, hangi parayı buldu, hangi desteği buldu da, şu anda ya da 5-6 yıl öncesinde bir terör örgütü diye pat diye çıktı. Arkasındaki güç kim? Kim organize etti. Parayı kim buldu, silahı kim verdi. Irak’ın ve Suriye’nin şehirlerini Musul’u alabilecek gücü nasıl buldu. Terörle global bir mücadele yok. Tam aksine terörle global işgal hareketini görüyoruz."

Asgari ücret görüşmelerini de değerlendiren Bakan Müzezzinoğlu, asgari ücretle ilgili toplantının ilkini geçen hafta salı günü yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

"İkincisi bugün yapılıyor. İşçi temsilcileriyle burada kalkınma ve çalışma bakanlığının başkanlığında Türk-İş’te yapılacak gelecek haftada TİSK’te yapılacak. Hem işçi kesiminin talepleri, gelecek hafta da işveren temsilcilerinin talepleri görüşülecek biz de hükümet olarak hakemlik rolümüzü en ideal şekilde yaparak inşallah asgari ücreti ay sonu itibarıyla netleştirmiş olacağız. Her iki tarafından da tek başına çok mutlu olduğu bir fotoğraf değil, her iki tarafından yeterince mutlu olduğu güven duyduğu ama geleceğimizin de güvenli ve huzurlu olduğu bir kararı almamız lazım. İşverenin ilk anda masaya otururken sıfır zam talebi, geçen yıl yüzde 30 yapıldı, dünya ekonomisinin gidişatı, dünya ile rekabet istihdamda oluşan daralma bütün bu parametleri masaya getirecektir. Ama çalışan kardeşlerimizin de yine haklı parametlerini de işçi temsilcileri getirecektir biz de burada hakkaniyetli bir hakem görevi üstleneceğiz. Ama arzu edileni verebilme bugün için çok mümkün görünmüyor."

"MÜJDEYİ BAŞBAKAN VERECEK"

Emeklilere ödenecek promosyonla ilgili soru üzerine de Bakan Müezzinoğlu, “Biz bakanlık adına kendi ölçeğimdeki çalışmaları tamamladım. Bardağın suyun yarıdan azdan yarıdan çoğa çıkartması için sayın başbakanımıza teslim ettim. Bu hafta ya da gelecek hafta sayın başbakanımız gerekli açıklamayı müjdeyi verir” diye konuştu.