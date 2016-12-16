Müslümanlar dünya ticaretinden yüzde 10 pay alıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Müslüman ülkelerin dünya ticaretinden yüzde 10 pay almasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

60 ülkeden üst düzey konuşmacıların katılımıyla bu yıl ikincisi gerçekleşen Dünya Helal zirvesinde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bugün dünyada nüfus bakımından yüzde 25'e yakın olan Müslüman ülkelerin dünya ticaretinden sadece yüzde 10 pay aldığını belirterek, "Bu, kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesinin ikinci gününde konuşma gerçekleştirdi.

Müslümanların nüfusunun dünyada 1,8 milyarı bulduğunu dile getiren Özlü, bu nüfusun, dini hassasiyetlere uygun mal ve hizmetlere olan talebinin her geçen gün arttığını söyledi.

IMF verilerine göre 2014'te dünya gıda ve içecek harcamasının 6,7 trilyon dolar olduğunu ve bunun 1,1 trilyon dolarını helal gıda ve içecek ticaretinin oluşturduğunu ifade eden Özlü, son yıllarda istikrarlı bir şekilde artış gösteren bu rakamın 2020 yılına kadar 1,6 trilyon dolara ulaşacağının tahmin edildiğini, helal belgelendirmenin, sürekli artan talep ve ihtiyaç nedeniyle gündeme gelen bir kavram olduğunu anlattı.

"Gelişmiş ülkeler standartları kendi lehlerine uygular"

Özlü, artık birçok ülke ve kuruluşun helal belgelendirme konusunda standartların hazırlanması, uyumlaştırılması ve belgelendirilmesi için çalışmalar yaptığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü SMIIC de helal belgelendirme alanında yürüttüğü çalışmalarla üye ülkeler arasındaki ticareti geliştirmeyi amaçlıyor. SMIIC standartlarının dünyada geçerli tek standart olması, tüm İslam ülkelerinin ve Müslümanların menfaatine hizmet edecektir. Bugün dünyada nüfus bakımından yüzde 25’e yakın olan Müslüman ülkelerin dünya ticaretinden sadece yüzde 10 pay alması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu tabloyu değiştirmek hepimizin görevidir.

Şunu unutmayalım ki modern ekonomilerde standartlar, sadece tüketiciler için değil, üreticiler için de büyük bir önem taşır. Özellikle gelişmiş ülkeler, standartları kendi lehlerine olacak şekilde belirler ve uygular. Kendi ihtiyaçlarını ve yetenekleri, standart olarak diğer ülkelere de dayatır."

"Helal belgelendirmede farklılıkları gidermeliyiz"

Özlü, üreticilerin özellikle İslam ülkelerindeki pazarlara girebilmeleri açısından helal belgelendirme faaliyetlerinin önemli bir zemin olacağını kaydederek, buradaki temel problemin "helal belgelendirme alanında belirlenmiş ortak standartların eksikliği ve helal belgelendirmedeki farklı uygulamalar." olduğunu vurguladı.

Bu durumun uygulamada bir düzensizlik getirdiği gibi uluslararası ticaretin gelişimine de engel teşkil ettiğini aktaran Özlü, bu nedenle, helal belgelendirmede temel anlayış ve uygulama farklılıklarını gidermeleri veya en aza indirmeleri gerektiğinin altını çizdi.