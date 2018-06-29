"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Müteahhit sayısında patlama

29 Haziran 2018, Cuma 00:31
Konut satışlarında düşüş yaşanırken müteahhit sayısındaki artış devam ediyor.

2017’de 35 bin kişi daha müteahhitlik yetki belgesi aldı. Böylelikle 2011’den bu yana müteahhitlik belgesi alan kişi sayısı 403 bine ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz yıl müteahhitlik ve diğer yetki belgesi  işlemlerinden 41 milyon lira gelir elde etti. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, nüfusu 80 milyon olan Almanya’da belgeli müteahhitlik firma sayısının 2 bin 700 olduğunu, Türkiye’de geçici müteahhitlik belgesi olan 200 bin kişinin bulunduğunu, bunun normal olmadığını belirterek her önüne gelenin inşaat yapmaması için müteahhit olma şartlarını ağırlaştıracaklarını söylemişti. Yayınlanan yönetmelikle 2012’den itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması şartı getirildi. Buna göre inşaat yapmak isteyenler Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine başvurarak yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almaya başladı. Yetki belgesini almak için yapı müteahhiti yetki belgesi numarası başvuru formunu doldurup, kayıtlı olunan meslek odasından alınan oda sicil kayıt suresi belgesinin aslını ve nüfus cüzdanı fotokopisini Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine teslim etmek yeterli oluyor. 2011 sonuna kadar toplam 135 bin kişi müteahhitlik yetki belgesi numarası aldı. 

Konut satışları yüzde 5 düştü

2012’de 66 bin, 2013’te 47 bin, 2014’te 47 bin, 2015’te 35 bin, 2016’da ise 38 bin kişi yetki belgesi aldı. Geçtiğimiz yıl ise 35 bin kişiye müteahhitlik yetki belgesi verildi. 2011’den bu yana müteahhitlik belgesi alan kişi sayısı 403 bine ulaştı. Müteahhit sayısında artış sürerken konut satışlarında durgunluk devam ediyor. Konut kredi faizlerinin yükselmesine bağlı olarak konut satışları bu yılın ilk 5 ayında geçen yıla oranla yüzde 5 düştü. Geçen yıl Ocak-Mayıs arasını kapsayan 5 aylık dönemde 556 bin konut satılırken bu yılın aynı döneminde 526 bin konut satıldı.

Ekonomi Servisi 

Etiketler: müteahhit, inşaat sektörü
Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de protestolar devam ediyor: "Çocuklar nerede?"

    Vatandaşın aklıyla alay ediyorlar

    Sınava girecekler dikkat

    Barış değil işgal planı

    Müteahhit sayısında patlama

    Kaçırılma ve tehdit iddiaları ile ilgili İnce'den açıklama

    Belçika'nınn rakibi Japonya oldu

    Çocuklar öldürülüyor!

    AB süreci canlandırılsın

    Herşey hukuksuzdu

    Gri listedeki PKK'lı terörist Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi

    ABD'de bir gazeteye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

    MHP Meclis Başkanlığı'nda AKP'nin adayını destekleyecek

    Liseye gidecek öğrencilere imam hatip dışında tercih hakkı sunuluyor mu?

    İYİ Parti merkez sağda yeni bir güç olarak siyaseti şekillendirebilir

    Soma maden afetinde yeni gelişme

    Soylu: Kısa sürede İstanbul'da uyuşturucu meselesi çözülecek

    Adaletteki gecikme toplumsal barışı bozar

    ‘OHAL’i kaldırma sözünüzü tutun’

    İnce: Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Şeyh Said’e idam
    Genel

    Düzce’de yeni mağaza
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “OHAL kalkacak” lâfı bile...
    Genel

    Herşey hukuksuzdu
    Genel

    Kaçırılma ve tehdit iddiaları ile ilgili İnce'den açıklama
    Ali FERŞADOĞLU

    24 Haziran 2018 seçimlerinin değerlendirmesi
    Süleyman KÖSMENE

    Atalet zindanına düşmemizin sebepleri
    Cevher İLHAN

    Korku ve istismar siyaseti
    Faruk ÇAKIR

    Seçimden sonraki adım
    Genel

    Vatandaşın aklıyla alay ediyorlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.