Müteahhit sayısında patlama

Konut satışlarında düşüş yaşanırken müteahhit sayısındaki artış devam ediyor.

2017’de 35 bin kişi daha müteahhitlik yetki belgesi aldı. Böylelikle 2011’den bu yana müteahhitlik belgesi alan kişi sayısı 403 bine ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz yıl müteahhitlik ve diğer yetki belgesi işlemlerinden 41 milyon lira gelir elde etti. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, nüfusu 80 milyon olan Almanya’da belgeli müteahhitlik firma sayısının 2 bin 700 olduğunu, Türkiye’de geçici müteahhitlik belgesi olan 200 bin kişinin bulunduğunu, bunun normal olmadığını belirterek her önüne gelenin inşaat yapmaması için müteahhit olma şartlarını ağırlaştıracaklarını söylemişti. Yayınlanan yönetmelikle 2012’den itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması şartı getirildi. Buna göre inşaat yapmak isteyenler Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine başvurarak yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almaya başladı. Yetki belgesini almak için yapı müteahhiti yetki belgesi numarası başvuru formunu doldurup, kayıtlı olunan meslek odasından alınan oda sicil kayıt suresi belgesinin aslını ve nüfus cüzdanı fotokopisini Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine teslim etmek yeterli oluyor. 2011 sonuna kadar toplam 135 bin kişi müteahhitlik yetki belgesi numarası aldı.

Konut satışları yüzde 5 düştü

2012’de 66 bin, 2013’te 47 bin, 2014’te 47 bin, 2015’te 35 bin, 2016’da ise 38 bin kişi yetki belgesi aldı. Geçtiğimiz yıl ise 35 bin kişiye müteahhitlik yetki belgesi verildi. 2011’den bu yana müteahhitlik belgesi alan kişi sayısı 403 bine ulaştı. Müteahhit sayısında artış sürerken konut satışlarında durgunluk devam ediyor. Konut kredi faizlerinin yükselmesine bağlı olarak konut satışları bu yılın ilk 5 ayında geçen yıla oranla yüzde 5 düştü. Geçen yıl Ocak-Mayıs arasını kapsayan 5 aylık dönemde 556 bin konut satılırken bu yılın aynı döneminde 526 bin konut satıldı.

Ekonomi Servisi