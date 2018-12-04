Nakliyeci de zorlanıyor

Nakliyeci esnafının birçok sorunla uğraştığını ve artık ayakta kalamaz hale geldiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Nakliyeci esnafı artan akaryakıt, yedek parça, lastik fiyatları, tüccar nakliyeci firmaların haksızlık yapmaları, köprü geçiş ücretleri ve cezaları gibi sorunlarla baş edemeyecek hale geldi ve ayakta durmakta zorlanıyor” dedi.

Zor bir dönemden geçen nakliyeci esnafının ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Nakliye firmaları kış şartlarını, ekonomik daralmayı, akaryakıt fiyatlarını ve iş düşüklüğünü bahane ederek nakliyeci esnafını mazot parasına iş yapma mecburiyetinde bırakıyor. Müşterilere de aynı durumları sayarak yüksek fiyatla anlaşma yaparken nakliyeci esnafının ise nakliye fiyatını düşürüyor. Aynı bahanelerle çok kazanıp az vererek fırsatçılık yapıyorlar.” diye konuştu. AA

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