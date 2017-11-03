Naspak Gıda BİM'in yüzde 10.51 hissesini satın aldı

Naspak Gıda, BİM'in Topbaş ailesine mensup hissedarlarından şirket sermayesinin yüzde 10.51'ine denk gelen hisseyi satın aldığını duyurdu.

Naspak Gıda KAP'a yaptığı açıklamada, toplam 31.9 milyon adet halka kapalı payı borsa dışından 80 TL birim fiyat ile satın aldığını ve işlem sonunda BİM'de yüzde 10.51 hissedar konumuna geldiğini belirtti. Açıklamaya göre Naspak söz konusu payları BİM hissedarları Ahmet Afif Topbaş, Ömer Hulusi Topbaş ve Fatma Fitnat Topbaş'tan satın aldı. Açıklamada yer alan bilgiye göre, Ahmet Afif Topbaş Naspak Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı konumunda bulunuyor.

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