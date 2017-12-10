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Naylon poşetlerle ilgili yeni dönem başlıyor

10 Aralık 2017, Pazar 13:13
PAGEV Başkanı Eroğlu, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren marketlerde naylon poşetlerin yasaklanmayacağını, cüzi bir bedel karşılığı satılarak sorumlu kullanımın sağlanacağını söyledi.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, Avrupa Birliği Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmenliği kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerinin, satış noktalarında bedelsiz verilmemesini öngören uygulamayı değerlendirerek, AB'nin her üründe olduğu gibi özellikle plastik poşetlerde sorumlu kullanımı arttırmayı hedeflediğini belirtti. 

Kendi ağırlığının bin katı taşıma kapasitesi olan poşetin bu haliyle avantajlı olduğunu ancak dezavantajlarının da bulunduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Eğer size büyük avantaj sağlayan bu ekonomik ürünü doğru şekilde doğru yere atmazsanız, doğada bırakırsanız ucuz olduğu için başta avantaj olan şeyi toplamak ekonomik olmuyor. Bunların doğru yere atılması için toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. İkincisi de sorumlu kullanım. Yani market rafından bir poşet alacağına, üç, dört poşet alınmasının önüne geçilmesi." diye konuştu.

AB düzenlemesinin 2019 yılından itibaren Türkiye'de de geçerli olacağını yineleyen Eroğlu, sorumlu tüketimin sağlanması için belli bir hedef dahilinde her yıl azalan oranda naylon poşetlerin kullanımının bir noktaya getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Eroğlu, "Dolayısıyla bu uygulama, alışveriş poşetlerinin yasaklanması şeklinde değil. Ama buna bir cüzi bedel koyarsak, insanlar bu bedelden dolayı sorumsuz kullanmak yerine daha sorumlu kullanır. Bu işin ikinci ayağı da hem kullanımı bu şekilde sınırlandırırız hem de insanları bu periyot içinde bilinçlendirerek alışveriş poşetlerinin, geri dönüşüme ait kutulara atılmasını sağlayabiliriz. Temel amacı sorumlu tüketimi sağlamak ve çevresel kaygıların önüne geçmek." ifadelerini kullandı.

Damacana araştırmaları

Türkiye'deki plastik ürünlerin, Amerika Gıda Güvenlik Ajansı (FDA) ve Avrupa Gıda Güvenlik Ajansı'nın (EFSA) tümünün denetimine tabi olduğunu anlatan Eroğlu, plastik damacanalarla ilgili endişelere yönelik de şunları söyledi:

"Türkiye'de damacanalarla ilgili yapılan denetimlerin dışında Hacettepe Üniversitesi Gıda Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalar var. Tüm bu araştırmalar gayet net gösteriyor ki bugün kullandığımız ürünlerde halk sağlığına zararlı etki eden bir şey yok. O yüzden bugün kullanılmaya devam ediliyor. Aksi bir durum olsa plastik sanayi endüstrisinde çok geniş bir hammadde tipi var. O hammadde olmazsa diğerine geçilebilir. Burada bizi sınırlayan şey, bakanlıklarımızın, yurt dışındaki gıda güvenliği ile ilgili bilimsel otoritelerin verdiği kararlar."

Plastiğin en çok kullanıldığı alanın tıp olduğunu aktaran Eroğlu, "Hastaneye gittiğinizde serumları plastik torba içinde veriyorlar. Şırıngalar plastik, kalp kapakçıkları, stentler, modern tıbbın bugün vücudunuzun içinde kullandığı protezlerin yüzde doksanı plastik. Dolayısıyla eğer böyle bir kaygı varsa vücudunuzun içindeki protezin daha fazla etkisi olur." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: naylon poşet
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