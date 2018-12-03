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3 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Ne kadar demokrasi O kadar ekonomi

03 Aralık 2018, Pazartesi
Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasinin şart olduğunu dile getiren TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, “Ekonomi ile demokrasi arasında, doğrudan bir ilişkinin olduğunu unutmamalıyız” dedi.

TÜRKONFED ve Daha İyi Yargı Derneği iş birliği, Kapadokya SİFED ev sahipliğiyle “Türkiye’nin İkilemi; Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzağı Raporu” toplantı serisinin beşincisi Nevşehir’de yapıldı. Toplantıda konuşan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, “Demokrasi ve Gelir Endeksi’nde 2017 yılı itibariyle dünyada maalesef 100. sırada yer alıyoruz. 2017 yılı sonunda 4.80’e gerileyen endeks değerimizin, 8.00 puan üstü olan ‘Tam Eksiksiz Demokrasi’ seviyesine gelmesi için, ülkemizin 3 önemli tuzaktan; Orta Gelir, Orta Demokrasi ve Orta Eğitim tuzaklarından kurtulması gerekiyor. Bunun için topyekûn seferberlik başlatmalıyız” dedi.

 

Sıcak para dönemi sona erdi

Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasinin şart olduğunu dile getiren TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, “500 milyar dolarlık ihracat, 2 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi, kişi başı 25 bin dolarlık milli gelir hedefliyorsak; demokrasi endeksimizin de tam eksiksiz demokrasi puanı olan 8’in üstüne çıkmasını hedeflememiz şart. Aynı geminin içindeyiz ve geminin yüzmeye devam etmesi için bunu hep birlikte başarmak zorundayız” dedi.

Dünyadaki gelişmelerden kendimizi soyutlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Turan, şunları söyledi: “Küreselleşen bir dünyada, kontrolünüz dışındaki gelişmeler ekonomiye yansıyor. Artık sıcak para dönemi sona erdi. Ülkelere yatırım çekmek için, ekonomik göstergeler, tek başına yetmiyor. Ekonomi ile demokrasi arasında dolaylı değil, doğrudan bir ilişkinin olduğunu unutmamalıyız. Uluslararası yatırımcıların aynı zamanda; yüksek demokrasi standartları, hukukun üstünlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü gibi evrensel değerlere de bakıyor. Bu nedenle ‘Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasi şart’ diyoruz.” 

 

Çıkış yolu: Şeffaf ve hesap verebilir yönetim

Panelde yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin refah bakımından kişi başına düşen 8-10 bin dolarla, orta gelir bandındaki ülkeler arasında yer aldığını kaydeden İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, “Türkiye, yapılan reformlara rağmen uzun zamandır bu bandı aşarak bir üst lige çıkamıyor. Bunun sebeplerine baktığımızda, demokrasi ile gelir arasında güçlü bir ilişki olduğunu görüyoruz” dedi.

Av. Mehmet Gün

Demokrasi-ekonomi ilişkisine dikkat çeken ve “Orta demokrasi seviyesinde olan ülkeler, gelir olarak da orta seviyelerde” diyen Av. Mehmet Gün, şöyle devam etti: “Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulması ve millî gelir sıralamasında bir üst lige çıkması için, sermaye hareketlerinden yatırıma ve üretime, kamu yönetiminden seçim sistemine kadar pek çok alanda hukuki altyapının iyileştirmesine ihtiyaç var. Sonuç olarak şirketlerimiz, sivil toplum kurumlarımız, kamu kurumlarımız ve toplumun tüm kesimleri için orta gelir tuzağını aşabilmenin tek yolu, daha iyi bir hukuk sistemi, şeffaf ve hesap verebilir yönetimler gibi yapısal reform olarak adlandırdığımız bir dizi iyileştirmeden geçiyor.” 

İstanbul – Yeni Asya 

Haber Merkezi

Etiketler: Türkiye, demokrasi, eğitim, hukuk, ekonomi
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