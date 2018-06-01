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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Ne kadar demokrasi, o kadar para

01 Haziran 2018, Cuma 19:00
AB, 2014-2020 döneminde Türkiye için öngörülmüş katılım öncesi mali yardımlarda kesintiye gidiyor. AB mali yardımlarının demokrasi, insan hakları ve hukuk devletine saygı koşuluna bağlanması da netleşmeye başladı.

Avrupa Komisyonu’nun genişleme ve komşuluk ilişkilerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye’ye yapılan üyelik öncesi yardımlarda kesintiye gidildiğini bildirdi. DW Türkçe’de yer alan habere göre Hahn, kısaca IPA olarak adlandırılan üyelik öncesi yardımların 2018 yılı için ayrılan bölümünde yüzde 40 kesinti yapılacağını belirtti. Hahn, bu açıklamayı Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Strasbourg’da dün akşam düzenlenen “Türkiye için katılım öncesi yardım aracı” konulu genel kurul oturumunda yaptı. Hahn, oturumdaki konuşmasında, “demokrasi ve insan haklarının gerilediği Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaştığını” söyledi. IPA fonlarının azaltılması ve “öncelikli” alanlara yönlendirilmesini savundu. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını adres gösterdi. vrupa Birliği (AB), katılım öncesi  yardımlar kapsamında 2014-2020 döneminde Türkiye için 4 milyar 453 milyon euro tahsisat ayırmıştı. Bu miktarın 2018 bütçesinden yaklaşık 253 milyon euro kesilecek. Kesintiye gerekçe olarak Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları alanlarında “gerileme” gösteriliyor.

750 milyon euro kesinti

AB 2019 ve 2020’de de mali yardımlarda 253’er milyon euro kesintiye gidecek. Bu olasılığın gerçekleşmesi halinde Türkiye için 2014-2020 bütçesinden yapılan toplam kesinti yaklaşık 750 milyon euro olacak. Avrupa Komisyonu, Türkiye için öngörülmüş IPA yardımlarının bir bölümünün AB Türkiye Delegasyonu tarafından doğrudan yönetilip dağıtılmasını da istiyor. IPA yardımları içinde sivil toplum diyaloğuna ayrılan bölümün bu kapsama alınması gündemde. Daha önceden altyapı çalışmaları için öngörülen mali yardımların bir bölümünün de insan hakları, hukuk devleti ve demokratikleşme gibi AB tarafından “öncelikli” görülen alanlara yönlendirileceği belirtiliyor.

Etiketler: türkiye, ab, ekonomi sistemi, döviz, demokrasi
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