Neyin kutlamasını yapıyorsunuz?

Türkİye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2018 dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verisini açıkladı.

Buna göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü. Açıklanan büyüme verisi üzerine Hürriyet yazarı Uğur Gürses yazısında, ‘’ Ekonominin ikinci çeyreğinde; Nisan ve Mayıs ayındaki döviz kuru artışı ve bunun seyredilmesi piyasa faizlerini yukarı itti. Geç kalmanın bedeli, Merkez Bankası’nın 23 Mayıs ve 7 Haziran’da iki kez toplamda 4.25 puanlık faiz artışı sonrasında da uzun vadeli faizlerin artması oldu. Merkez Bankası’nın piyasaya verdiği paranın maliyeti yüzde 17.75’e gelirken, iki yıllık devlet tahvili faizleri yüzde 19’a dayandı. Geriye yüzde 20-30’luk bir üretim maliyet artışı, finansman maliyeti artışı ve kredi riskinin zıplaması oldu. Dün itibariyle bakıldığında, bu çalkantı sonrasında Nisan sonuna göre 40 günde Merkez Bankası’nın rezerv kaybı da kabaca 6 milyar dolar görünüyor. Yani, ödemeler dengesi finansmanında yaşanan daralmanın işareti. Büyüme kutlaması yapılan ülkede durgunluğun içine düştüğümüzün kilometre taşları bunlar.’’ ifadelerine yer verdi.