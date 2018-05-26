Nisan, son iki yılın en iyisi

Türk turizmi yaz dönemine umutlarını koruyarak girmeye hazırlanırken, Nisan ayı gerçekleşmeleri bu umutların artmasını sağlıyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, konaklama sektörü nisan ayında doluluklarda son iki yılın en iyi rakamlarına ulaştığını açıkladı. Dün akşam B.W. Citadel Hotel gerçekleştirilen TÜROB İftar Yemeği sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Bayındır, Türkiye’nin Nisan 2018 otel doluluklarının 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 19.7 artarak yüzde 72.6, İstanbul’un ise yüzde 23.6 artarak yüzde 79.5 olarak gerçekleştiğini söyledi. Bu doluluk rakamlarının 2015 yılı ortalarından bu yana ulaşılan en yüksek rakamlar olduğunu kaydeden Bayındır, fiyatlarda da yükselme trendinin sürdüğüne ancak henüz eski rakamlara dönülemediğine işaret etti. Bayındır, “Şimdi hedef fiyatların yükselmesini sağlayacak olan kültür, kongre, iş, cruise vs amaçlı segmentlerin de toparlanmasını sağlamak olmalı” dedi.

Henüz ilk 10’a dönemedik

TÜROB Başkanı Bayındır’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin Nisan 2018 otel dolulukları yüzde 72.6 olarak kaydedildi. Bu oran, Türkiye Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranına Türkiye ulaştı. Buna karşın Türkiye yüksek doluluklarda henüz ilk 10’a geri dönemedi, 11’inci sırada yer aldı.

İstanbul - Reyhan Keser