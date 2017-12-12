Nobel ödüllü ekonomistten 'Bitcoin' yorumu

Ünlü ekonomist Stiglitz, Bitcoin'de kuralsız faaliyetler olduğunu söyledi.

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Bitcoin'de kuralsiz faaliyetler bulunduğunu belirtti. Stiglitz, sanal paranın açık ve şeffaf olmadığının altını çizdi. EN BÜYÜK RİSK TRUMP Stiglitz, ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de ekonomi için en büyük risk olduğunu ifade etti. Trump'ın doların değerini kontrol etmediğini belirten Stiglitz, vergi tasarısının geçmesi durumunda doların büyük bir ihtimalle değer kazanacağını ifade etti.

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