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19 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Nutella'dan ''palm yağı'' iddiaları hakkında açıklama geldi

19 Ocak 2017, Perşembe 13:41
Nutella'da kullanılan palm yağının kansere yol açtığı yönünde basında çıkan bazı haberler üzerine markanın üreticisi İtalyan Ferrero firması bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Swiss Otel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, " Hodri meydan. Yanlış anlaşılmasın, bununla ilgili söylemeye çalıştığımız şey; bizim kendimize olan güvenimiz, kendimize olan inancımızla alakalı. Biz ürünlerimizin güvenli olduğu hususunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ürünlerimizin her koşulda, güvenli olduğunun altını çizip, bunun arkasında olduğumuzu tekrar etmek istiyorum"dedi.

RAFLARDAN İNDİĞİ HABERLERİ YALAN

Tüketicilerden bu tür karalama kampanyalarına itibar etmemelerini arzu ettiklerini söyleyen Gümüşlüoğlu, Nutella'nın İtalya başta olmak üzere Avrupa'da raflardan indiğiyle ilgili haberleri yalan olduğunu belirtti.

50 YILDIR PALM KULLANIYORUZ

Haberlere rağmen satışlarını etkileyen bir durum olmadığını söyleyen Gümüşlüoğlu, 50 yıldır Palm yağı kullandıklarını, nötr tadı olan bu yağı kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

80 DERECEDE ISITIYORUZ

Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, haberlere konu olan riskin Palm yağının 200 derecede ısıtılmasından sonra ortaya çıktığını oysa kendilerinin en kaliteli Palm yağını 80 derecede ısıtarak kullandıklarını söyledi.

RAFLARDAN İNDİĞİ YALAN

Şirket olarak işlerine odaklanmayı seven bir grup olduklarını söyleyen Gümüşlüoğlu, " Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi(EFSA)'nin raporunda Nutella geçmemektedir. Dünyanın her tarafından Nutella satışları artarak devam etmektedir. Raflardan indiği yalandır" dedi.

ARAŞTIRMA BÜTÜN YAĞLARLA İLGİLİ

EFSA raporunun çok kapsamlı bir araştırma olduğunu ve 4 seneyi aşan bir süredir yürütüldüğünü hatırlatan Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, "Bu çalışma çok sayıda gıda ürünü ve yağlarla ilgili. Sadece palm yağıyla ilgili bir araştırma yapmıyor. EFSA araştırmanın bu yağların maruz kaldığı işlemlerle ilgili olduğunu söylüyor. Yararlı ve zararlı olduğundan ziyade karşılaştıkları işlemlerin sonucunu gösteriyor" diye konuştu.

FABRİKALARIMIZIN KAPISINI AÇMAYA HAZIRIZ

Manisa Fabrikası başta olmak üzere üretim süreçlerini basın ve kamuoyuna hazır olduklarını söyleyen Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu,"Bahsi geçen Palm yağı. Çok sevdiğimiz meyvelerden bir tanesi. Bütün çıkan haberlerden sonra hepimiz, konuyla ilgili şuana kadar bildiklerimizin içinde kaçırdığımız birşey oldu mu diye kendi kendimizi sorguladık. Palm yağı son derece önemli bir antioksidandır. Palm yağıyla ilgili dünyada herhangi bir yasaklama yoktur"dedi. Palm yağının 15 yıl önce trans yağ sorununu çözmek için ve trans yağdan kaçınmak için sektörde tercih edilmeye başladığını anlatan Gümüşoğlu, "Palm yağıyla ilgili hiçbir endişe verici durum ve sorun yoktur "şeklinde konuştu.

HABERLER SADECE TÜRKİYE'DE

Dünyadaki tüm fabrikalarında yüzde 90 oranında Türk fındığı kullandıklarını ve en büyük ihraçatcılardan biri olduklarını söyleyen Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, "Dünyada bununla ilgili, Türkiye'deki gibi durum söz konusu olmadı. Burada haberler Nutellayı hedef alarak büyüdü, dünyanın hiçbir yerinde bunu yaşamadık" dedi.

Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, kendi denetimleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı ve Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetimlerin sürekli yapıldığını da sözlerine ekledi.

Karatay'dan Nutella açıklaması

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/karatay-dan-nutella-aciklamasi_421359

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DHA

Etiketler: nutella
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