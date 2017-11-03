Nutella, Türkiye'ye alternatif yeni fındık üreticileri arıyor

İtalyan Ferrero SpA şirketinin, Nutella üretimi için tedarik ettiği fındığın büyük oranını karşılayan Türkiye'ye alternatif arayışında olduğu aktarıldı. Reuters'in haberine göre şirket, Kanada, Şili ve Avustralya'da tüketicinin isteklerini karşılayacak yeni tedarikçiler için temaslarda bulunuyor.

Reuters, İtalyan Ferrero SpA'nın fındık üretimi için Türkiye yerine değerlendirdiği alternatif ülkelerde özel programlar başlatma çabası içinde olduğunu aktardı.

2.8 milyar dolarlık hacmiyle dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Türkiye'ye alternatifler arama yolunda şirketin geçen ay Kanada'nın Ontario eyaletinin Ottawa bölgesinde bir ağaç projesi için yaklaşık 500 bin dolar katkıda bulunduğu ifade edildi. Ferrero'nun aynı zamanda söz konusu projeyi finanse etmenin dışında 2027'ye kadar 400 çiftçiden 25.000 dönüm alanda fındık yetiştirmesini hedeflediği belirtildi.

'ONTARIO'LU ÇİFTÇİLER 10 KAT DAHA FAZLA KAZANACAK'

Yapılan tahminler Ontario'daki bir çiftçinin fındık üretimi sayesinde mısırdan elde ettiği geliri 10 katına çıkaracağı yönünde.

Şili menşeili üretici firma Agricola La Campana'nın sahibi olan Jaime Armengolli ise gelişmeler sonrasında 'herkesin fındık dikmek için yeni yerler aradığını' söyledi. Şili'de fındık üretimi noktasında verimin iyi olduğunu ve maliyetlerin düşük seyrettiğini söyleyen Armengolli, "Yetiştiriciler çok iyimser" yorumunda bulundu.

Hükümet istatistiklerine göre Şili'nin fındık ihracatı 2016 yılında 6.500 tonu aşarak bir önceki yılın ihracat rakamlarının beş katına ulaştı.

'2014 TÜRKİYE İÇİN KRİZ YILI OLDU'

2014 yılında Türkiye'de yaşanan don olayları, fiyatları düşürmüş, bu durum da üreticileri endişelendirmişti. Toprak Mahsülleri Ofisi de buna karşılık sübvansiyon faaliyetinde bulunmuştu.

İskoçya merkezli fındık ticaretçisi firma Freeworld Trading'ten Adam Johnston'ın gelişmeler karşısında Ferrero'nun tek bir üreticiyle çalışmanın tehlike arz ettiği sonucunu çıkardığı yorumunda bulundu.

'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜRETİCİ OLARAK KALACAK'

Ferrero sözcüsü Francesca Fulcheri ise şirketin stratejisinin kısa vadeli planlarla çizilemeyeceğini vurgulayarak Türkiye'nin önemli bir üretici olarak kalmasını beklediklerini ifade etti.

Ancak küresel genişleme karşısında Türkiye'deki çiftliklerin küçüklüğünün ve fındık yetiştiriciliğin masraflı oluşunun, Türkiye'yi zora sokacağı yönünde sinyaller verdiği belirtildi.