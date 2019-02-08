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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Ocakta 14 milyon yolcu taşındı

08 Şubat 2019, Cuma 15:06
Hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocakta 14 milyon 68 bin 59 olarak belirlendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ocak ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 63 bin 266, dış hatlarda 41 bin 425 oldu. Aynı ayda üst geçiş trafiği 37 bin 488 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 142 bin 179'a ulaştı.

Ocakta Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 577 bin 880, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 469 bin 763 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 14 milyon 68 bin 59 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ocak ayı itibarıyla, iç hatlarda 67 bin 999 ton, dış hatlarda 201 bin 642 ton, toplamda ise 269 bin 641 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'ndan 187 bin 553 yolcuya hizmet

Geçen yıl ekim ayı itibarıyla tarifeli seferlere başlanan İstanbul Havalimanı'nda, ocak sonuna kadar iç hatlarda 949, dış hatlarda 563 uçak olmak üzere toplam uçak trafiği bin 512 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde İstanbul Havalimanından iç hatlarda 125 bin 59, dış hatlarda 62 bin 494 olmak üzere, toplamda 187 bin 553 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Havalimanı'nda ocak ayında iç hatlarda 462, dış hatlarda 332 olmak üzere toplam uçak trafiği 794 olarak gerçekleşti.

Ocakta anılan havalimanında iç hatlarda 59 bin 935, dış hatlarda 32 bin 288 yolcu olmak üzere, toplam yolcu trafiği 92 bin 223 olarak kayıtlara geçti.

AA

Etiketler: hava yolu, uçak, yolcu
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