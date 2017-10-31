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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Oda termostatı kullanımı, yılda 3 ile 5 milyar TL aralığında tasarruf ettiriyor

31 Ekim 2017, Salı 11:48
Tüm dünyaya tasarrufun önemini hatırlatmak amacıyla her yıl 31 Ekim'de kutlanan Dünya Tasarruf Günü, enerji kaynaklarının fazlaca sarf edildiği günümüzde her geçen yıl daha da önem taşıyor.

Tasarruf etmenin insanlar ve ülke ekonomileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak amacıyla 1924 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Tasarruf Günü, günümüz tüketim dünyasında çok daha değerli hale geldi ve geleneksel olarak her yıl kutlanıyor.

Her bireyin kendi üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini hatırlatan Türkiye’nin ilk akıllı oda termostatı Cosa’nın Kurucu Ortağı Dr. Emre Erkin sözlerine şu şekilde devam etti: “Örneğin tasarrufu birikime dönüştürmek için, enerji kaynaklarını kısıtlı kullanmak en çok başvurduğumuz yöntemlerinden biri. Ancak, bu yöntemler konforsuz ve alıştığımız standartların altında bir yaşam sürmemize neden olduğundan, hayatımızı olumsuz etkileyebiliyor ve yapmaktan çekiniyoruz. Biz geliştirdiğimiz ve büyük ilgi gören %100 yerli akıllı oda termostatı ile haneleri, tasarruf etmeye ve enerjiyi gereksiz yere harcamamaya teşvik ediyoruz. Kullanıcılar yaşam konforlarından hiç ödün vermeden %30’lara varan tasarruf sağlayabiliyorlar. Bu çok önemli bir rakam. Enerji tasarrufu en önemli gündem konularından biri. Bu alanda çok ciddi araştırmalarımız var. Türkiye’de 10 milyon hane var ve tüm bu hanelerde akıllı oda termostatı kullanımı olsa, Türkiye yılda 3 ila 5 Milyar TL arasında tasarruf edebilir.

Bu aynı zamanda elimizde çok kıymetli bir veri havuzu da oluşturur, her hanede tüketilen enerjiyi bildiğimizde, ne kadar enerjiye ihtiyaç duyduğumuzu da daha net öngörebiliriz.

Ürettiğimiz yeni nesil teknolojiler, tüketicilere enerji kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanmayı basit yöntemlerle öğretiyor. Akıllı algoritmaları sayesinde enerji tüketiminin kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Bu önemli güne özel olarak enerji kaynaklarımızı israf etmeden, tasarruflu kullanmanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz." 

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