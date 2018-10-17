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17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

ODD: İç pazar önemli

17 Ekim 2018, Çarşamba 18:00
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD),otomotiv sektörünün ve iç pazarın önemini vurguladı.

ODD, gerçekleştirdiği basın toplantısıyla, derneğin yeni çalışmalarını ve geleceğe yönelik projelerini aktardı. ODD Yönetim Kurulu Başkanı E. Ali Bilaloğlu ve ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce’nin katıldığı toplantıda, otomotiv sektörünün değerlendirmesi yapılırken, 2019 yılına ilişkin beklentiler de paylaşıldı. 

Otomotiv sektörü ekonominin bir yansımasıdır 

ODD’nin 1987 yılında 5 üye ile faaliyete geçtiğini hatırlatan, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren temsil yeteneği en büyük ve önemli çatı kuruluşlarının başında geldiğini ifade eden Bilaloğlu, “Otomotiv sektöründeki büyüme ve küçülme trendlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonominin ve büyümenin bir yansımasıdır. 2018 yılına baktığımızda, ilk 3 ay pozitif başlayan bir ekonominin ve büyümenin bir sonucu olarak sektörde yüzde 2,17 artış gerçekleşti. Ancak döviz kurlarındaki ve faizlerde meydana gelen volatilite ve artış sonucu ikinci çeyrekte yüzde 20’lik, üçüncü çeyrekte ise yüzde 51’lik daralma gerçekleşti. Seneye de bu görünümün devam edeceğini varsayıyoruz. Yeni Ekonomi Programında da belirtildiği üzere 2019 yılı Türkiye ekonomisinin dengeleneceği bir geçiş yılı olacak” diye konuştu. 

Hassas bir süreçten geçiyoruz

Toplantıda söz alan ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, ODD’nin en önemli sorumluluklarından birinin de gerek üyelerine gerekse otomotiv sektöründeki paydaşlara, bilgiyi zamanında ve en doğru haliyle sunmak olduğunu söyleyerek, “Markalaştırma süreci ile MAGMA DATA ismini verdiğimiz yeni veri tabanımızı hayata geçirdik” dedi. Otomotiv pazarına dair verileri de aktaran Erce, “Geride bıraktığımız 9 aya baktığımızda, 480 bin adetlik satışla, bir önceki yılın aynı döneminde gerçekleşen 647 bin adetlik satışa oranla yüzde 26 oranında bir daralma görülüyor. Öyle sanıyoruz ki, yıl sonunda 600 bin adetler seviyesinde bir pazar gerçekleşecek. Otomotiv Ekosisteminin korunması gerekiyor. Tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle oluşturduğu istihdam ülkemiz için çok kıymetli. Otomotiv, peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda.  Önümüzdeki dönemde de otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok önemli.” 

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: otomotiv sektörü
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