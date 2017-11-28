OECD, Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yayımladığı raporunda, Türkiye’nin bu yılki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artış beklentisinin güçlü mali teşvik ve ihracat pazarındaki toparlanmanın etkisiyle yüzde 3,4’ten yüzde 6,1’e ve gelecek yıl için de yüzde 3,5’ten yüzde 4,9’a yükseltildiği bildirildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye için 2017 büyüme beklentisini yüzde 3.4'ten yüzde 6.1'e yükseltti. OECD, "güçlü mali teşviklerin ve ihracat pazarında toparlanma"ya bağlı olarak, Türkiye için 2017 ve 2018 yılları gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. OECD'nin bugün yayınlanan Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, gelecek yıl için büyüme beklentisi de yüzde 3.5’ten yüzde 4.9’a yükseltilirken, 2019 yılı büyüme öngörüsü de yüzde 4.7 olarak belirlendi. DHA

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