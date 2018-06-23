OHAL'in Türkiye ekonomisine etkisi olumsuz

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) o tarihten itibaren sürekli olarak üçer aylık periyotlar halinde uzatıldı. OHAL ardı ardına uzatıldıkça özellikle yatırım ortamı ve iş dünyası güvenini gösteren endekslerde bozulmalar yaşandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) o tarihten itibaren sürekli olarak üçer aylık periyotlar halinde uzatıldı. Terörle mücadele kapsamında sürdürülen OHAL kararları ekonomi üzerinde de etkili oldu. OHAL ardı ardına uzatıldıkça özellikle yatırım ortamı ve iş dünyası güvenini gösteren endekslerde bozulmalar yaşandı. OHAL sürecinde ekonomi cephesinde en fazla kan kaybeden Türk Lirası oldu. OHAL'in Türk ekonomisi üzerindeki sonuçları şu şekilde:

20 Temmuz 2016'dan bu yana Türk Lirası dolar karşısında yüzde 53 euro karşısında ise yüzde 63 oranında geriledi. Bu hızlı değer kayıplarının önüne geçmek için Merkez Bankası Haziran ayında üst üste hamlelerle politika faizini yükseltti.

Ekonomik büyüme sürdü

Başarısız darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılının üçüncü çeyreğinde daralan Türkiye ekonomisi ardından hızla yükselişe geçerek OECD büyüme sıralamasında en üst sıraya tırmandı.

Fakat ekonomistler Mayıs ayında yüzde 12'yi aşan enflasyon ve yüksek cari açık nedeniyle bu hızlı büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olmadığını düşünüyor.

Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 30'unu aşan dış borç son aylarda hızla yükselen döviz kuru ile birleşinceözellikle özel sektör üzerindeki baskıyı daha da artmış oldu.

İşsizlik çift haneli rakamlarda

OHAL döneminde işsizlik oranları da yüzde onun üzerinde kalmaya devam etti. 2017 yılı başında yüzde 13 ile zirve yapan işsizlik oranı ardından gerileme trendine girse de 2018'de yönünü tekrar yukarı çevirerek yüzde 10,5 civarında seyretti.