OHAL kalkarsa büyümeye bir puan eklenir

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “OHAL’i kaldırırsanız, başka hiçbir ekonomik tedbir almasanız da GSYH büyümesine yüzde 1.0 eklenir” dedi.

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, partinin ekonomik tespit ve hedeflerini ekonomi basınıyla paylaştığı, “Türkiye Ekonomisi” adlı sunumda, jeopolitik risklerin büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı yaptığını vurgulayarak, “OHAL’i kaldırırsanız, başka hiçbir ekonomik tedbir almasanız da GSYH büyümesine yüzde 1.0 eklenir” dedi. Sputnik’te yer alan habere göre, Euro ve dolar kurlarının art arda tarihi rekorlar kırması ve rekor seviyelere yakın seyretmesine ilişkin Yılmaz, “Kur tekrar düşebilir evet, ama uzun vadede bir yıllık bir trende bakıldığında liranın değer kaybedeceği bir gerçek. Merkez Bankası tedbir almalı. Kısa vadede çekirdek enflasyona baktığımızda, doğrudan doğruya faize duyarlı bir veri. Merkez Bankası faizlerle tedbir alabilir. Ama bu da demek değil ki, herşey çözülecek. Merkez Bankası faiz mermisini kullandığı zaman boşa gitme ihtimali de var çünkü maliye politikaları da hala genişlemeci.” diye konuştu.

‘1.1 Milyon genç istatistiklere dahil edilmiyor’

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, hükümetin ekonomiye dair açıkladığı verilerin güvenilir olmadığını söylerken “Verilerin güvenilirliğine dair şüphe çıktı ortalığa, bu çok yanlış. GSYH revize edildi. Kısa vadeli aylık verilerle uzun vadeli veriler örtüşmüyor. Türkiye’de yapılan işsizlik hesaplamasında yeni bir alışkanlık ortaya çıktı. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusumuz 11 milyon 876 bine sabitlenmiş durumda hesaplamalarda. Oysa gerçek rakam 12 milyon küsur. Yani 1.1 milyon genç istatistiklere dahil edilemiyor.’’ dedi.

Büyüyebilmek için dış açık verildi

2011’den bu yana kamu maliyesinin bozulma işaretleri verdiğini belirten Durmuş, “Ancak bu bozulmanın gerçek boyutu 2018’de ortaya çıkacak. İç borç çevirme rasyosu yüzde 80’lerden, yüzde 130’a fırlayarak, 2009 krizi dahil AKP iktidarlarının en yüksek seviyesine çıktı. Türk ekonomisi 2003-2017 döneminde, 1950-2002 dönemine kıyasla yıllık ortalama sadece 0.8 puan daha fazla büyüyebilmek için bu dönemin 3 katı dış açık vermek durumunda kaldı. Bunun sonucunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek toplam borçluluk oranına erişildi. Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinin büyük kısmı sorunlu. Bu bankalar üzerinde yük oluşturacak. BDDK bu yükü bişdi geçici kuraldışı tedbirlerle hafifletmeye çalışıyor.