CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, OHAL’in kaldırılması halinde doların düşeceğini savundu.

Mersin’de CHP İl Başkanlığı’nda partilileri ve gazetecilerle buluşan Cankurtaran, doların yüksek seyretmesini OHAL’in devam etmesine bağladı.

Türkiye’de ekonomi kırıldı

Çözümün OHAL’i kaldırmak olduğunu savunan Cankurtaran, “Türkiye’de ekonomi şaha kalkıyor dendi ama dolar şaha kalkıyor. 2018’e gelmeden 3.96 civarlarında. Bir ekonomist olarak söylüyorum. OHAL kalkarsa dolar düşer. OHAL devam ettiği sürece ekonomi kendi seyrine oturamayacak. Piyasaların yumuşaması ve rahatlaması için OHAL’in kalkması gerekiyor. Ama AKP o kadar alıştı ki Kanun Hükmünde Kararnamelerle Türkiye’yi yönetmeye, o kadar tadına vardı ki, inadından OHAL’i kaldırmayarak ekonominin kırılganlığına etki ediyor. Zaten Türkiye’de ekonomi kırıldı. İddia ediyoruz OHAL kalkarsa dolar düşecektir, piyasalar rahatlayacaktır” dedi.