Okullar açıldı, ev kiraları yükseliyor

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin kiralık ev arayışı da hızlandı.

Öğrenciler en çok 2+1 kiralıkları tercih ediyor, ev kiraları İstanbul, İzmir ve Ankara’da ortalama yaklaşık 1.600 ile 2.100 TL’den başlarken, öğrencilerin üniversite seçiminde en çok tercih ettiği şehirlerden Eskişehir ve Bursa’da da kiralık fiyatları benzer bir ortalamada seyrediyor. İstanbul’da öğrenciler kiralık fiyatları daha düşük olan Avcılar ve Fatih’i tercih ederken, Ankara’da Etimesgut ve Sincan, İzmir’de ise Gaziemir ve Bornova’yı tercih ediyor.

İstanbul - Yeni Asya