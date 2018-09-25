Ölen adama 18 bin 125 liralık fatura

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yaşayan 10 kardeşe, 13 yıl önce ölen babaları adına 18 bin 125 liralık elektrik faturası geldi.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde oturan 10 kardeşin evlerine gelen icra kağıdına göre 2005’te vefat eden babaları Mustafa Avşar adına 1995’ten itibaren ödenmeyen elektrik faturası borçlarının faiziyle birlikte 18 bin 125 TL’ye ulaştığı yazıyordu. Belgeyi görünce büyük şaşkınlık yaşayan ve ilk başta birisinin kendisini dolandırmaya çalıştığını düşünen Selahattin Avşar belgenin doğruluğunu araştırmaya başladı. Avşar, elektrik idaresine gittiğinde, babası Mustafa Avşar adına 1976 yılına ait Gaziosmanpaşa’da bir adreste elektrik aboneliği gözüktüğü, ödenmemiş faturalar sebebiyle faiziyle birlikte 18 bin 125 lira borçlu olduklarını ve borcu ödemedikleri taktirde 10 kardeşin evine icra geleceğini öğrendi. Bir hata olduğunu ve babasının İstanbul’da hiç oturmadığını savunan Avşar, diğer kardeşleriyle birlikte önce elektrik şirketine itiraz dilekçesi verdi sonra da adliyeye giderek şikâyetçi oldu.

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