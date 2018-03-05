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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Ölüye bile tedavi faturası çıkarmışlar!

05 Mart 2018, Pazartesi 10:05
Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), risk değerlendirme kriterlerine dayalı denetim yaptı. Hayatını kaybeden veya doğum iznindeki hekimlerin tedavi yapmış gibi gösterildiğini, ölen kişiler için tedavi faturası düzenlendiğini ortaya çıkaran SGK, hastane, eczane ve medikal firmalarının devleti 24.4 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), boyutu 24.4 milyon TL’yi bulan vurgunu ortaya çıkardı. Risk değerlendirme kriterleriyle kurumun verileri üzerinden yürütülen çapraz kontroller sonucunda, doğum iznindeki hekimler üzerinden çalışmadıkları dönemde kuruma fatura edilen tedavi işlemleri, yoğun bakım faturalandırmalarıyla ilgili işlemler, vatandaşların ölüm tarihlerinden sonra fatura edilen işlemler belirlendi. 2017’de bu şekilde tespit edilen usulsüzlükler şöyle oldu:

- Doğum izninde olan hekimlerin 1615 kişiyi tedavi ettiği, buna bağlı olarak 33 bin 629 reçete veya tedavi işlemi yapıldığı belirtildi. Devlete faturası: 6 milyon 32 bin TL.

- 3 bin 415 sigortalının ölüm tarihinden sonra kuruma tedavi veya reçete faturası gönderildi. Devlete faturası: 1 milyon 218 bin TL.

- Vefat eden hekimlerin 45 hastayı tedavi ettiğine dair fatura ile 24 bin 739 reçete ve işlem bildirildi. Devlete faturası: 4 milyon 198 bin TL.

- Hastanelerce temini zorunlu kemoterapi ilaçları başta olmak üzere çeşitli tedavilerle ilgili haksız faturalandırma yapıldı. Devlete maliyeti: 11.2 milyon TL.

- Çalıştığı halde malul aylığı alan 288 kişi tespit edildi. Devlete faturası: 1 milyon 531 bin TL.

SGK ayrıca hastane, tıp merkezi, eczane, optik gibi sağlık hizmeti sunucularına yönelik denetimler sonucunda 5 hastane, 8 eczane ve 69 diğer sağlık tesisinin sözleşmesini feshetti. SGK’nın bu işlemlerle 54.8 milyon TL daha zarara uğratıldığı belirlenirken, bu kuruluşlara 555.3 milyon TL ceza kesildi.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre SGK, bankalar, kamu kurumları ve diğer kurumlardan elde ettiği verilerle yaptığı çapraz kontrollerle ise 45 bin 94 kişinin sigortasız çalıştırıldığını belirledi.

Ayrıca diğer kamu kurumlarının denetimlerine dayanarak 29 bin 286, Alo 170 ve diğer yollarla yapılan ihbarlarla da 22 bin 954 kişinin kaçak çalıştığı saptandı. Tespit edilen toplam kaçak işçi sayısı 135 bin 865 kişiye ulaştı.

SGK, sahte işyeri ve sahte sigortalı tespiti için geliştirilen İstatistik Analiz Yazılımı (SAS) aracılığıyla geçen yıl Ankara, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Sakarya’da 353 işyerinde risk tespit etti. İl müdürlükleri aracılığıyla tek tek yapılan inceleme sonucunda, 57’sinin sahte olduğu belirlendi. Bu işyerlerine 14.3 milyon TL para cezası uygulandı.

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