OPEC’in petrol üretimi kasımda arttı

​Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük petrol üretimi, kasımda bir önceki aya göre 151 bin varil artarak 33 milyon 870 bin varile yükseldi.

OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, kasımda küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 530 bin artışla 96 milyon 840 bin varile çıktı. Küresel petrol arzı, OPEC ve OPEC dışı ülkelerdeki üretimle yükseldi. OPEC dışı ülkelerin arzı kasımda bir önceki aya göre günlük yaklaşık 379 bin varil arttı.

OPEC'in ham petrol üretimi, kasımda bir önceki aya göre günlük 151 bin varil artışla 33 milyon 870 bin varil oldu. OPEC'in üretiminin artmasına rağmen, kasımda bir önceki aya göre küresel petrol üretimindeki payı yüzde 35'te sabit kaldı.

Kasımda OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Angola, Nijerya ve Libya'da artarken, en büyük düşüş Kuveyt ve Suudi Arabistan'da oldu.

Angola'da günlük üretim kasımda bir önceki aya göre 124 bin varil artış gösterdi. Nijerya günlük üretimini 62 bin varil, Libya ise 47 bin varil arttırdı. Örgüt içinde üretim miktarı 51 bin varil ile en çok Kuveyt'te düştü. OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da ise temmuzda bir önceki aya göre arz 47 bin varil düşüşle 10 milyon 512 bin varile geriledi.

Bu yıl OPEC ham petrol talebi, geçen yıla göre günlük 1 milyon 900 bin varil artarak 31 milyon 900 bin varile, 2017’de ise 32 milyon 600 bin varile ulaşacak. Bu yıl küresel petrol talebi ise geçen yıla göre 1 milyon 240 bin varil artışla, günlük 94 milyon 410 bin varili, 2017’de 95 milyon 560 bin varili bulacak.

OPEC dışındaki ülkelerin bu yılki petrol arzı geçen yıla göre günlük 780 bin varil azalarak 56 milyon 200 bin varile inecek. OPEC dışı arz 2017’de günlük 56 milyon 500 bin varile ulaşacak.

Bu arada, kasımda toplam sondaj kulesi sayısı bin 753 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 556'sı OPEC ülkelerinde inşa edildi.