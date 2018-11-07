Organikbal ile tanışın: Onlarca marka, yüzlerce farklı ürün ve uygun ödeme seçenekleriyle

www.organikbal.com, son yıllarda sağlıklı beslenme alanında ülke ve dünya gündeminin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alan 'kaliteli ve şaibesiz bal'ın temini noktasında sunduğu hizmetler ile öne çıkıyor.

Onlarca marka, yüzlerce farklı ürün ve uygun ödeme seçenekleriyle güvenilir, organik bal ürünlerini müşterileriyle buluşturan www.organikbal.com yetkililerinden Erdal ODABAŞ 2000 yılında başlayan bu süreci şu şekilde anlatıyor:

''Arı ve balla tanışıklığımız 2000 yılına dayanır.Hobi olarak başlayan bal üretim çalışmalarımız, nitelikli bal üretiminde gösterdiğimiz hassasiyetle birleşince, bal tüketicisinin asıl talebinin ne olduğunu tespit etme imkanı verdi. İnsanımız kaliteli, şaibesiz bal arıyor bulmakta zorluk çekiyordu.

Bu ihtiyaçtan hareketle sertifikalı organik bal üretimi çalışmamızı başlattık. Zamanla bunun da yeterli olmadığının tespitiyle birlikte www.organikbal.com doğdu.

Türkiye’nin en kaliteli ballarını, seçkin üreticileriyle birlikte bir araya getirerek bir konsept oluşturduk. Onlarca marka, yüzlerce biri diğerinden kıymetli bal ve arı ürünleri çeşidini müşterilerimizin beğenisine sunarak, bu sahada ilk, tek ve en büyük çözüm ortağı olduk.

Ürünlerimize gösterilen yoğun ilgi ve muhteşem geri dönüşler,yaptığımız işin ne kadar isabetli bir çalışma olduğunu net olarak ortaya koymaktadır. Her geçen gün kendimizi yenileyip geliştirerek, gösterdiğiniz teveccüh ve güveni hak etmiş olmanın sorumluluğunun gereğinde titizlik göstereceğiz.

Daima sizleri en iyilerle en iyi şekilde buluşturmaya devam edeceğiz.Mutlu birlikteliğimizi , yarınlara da taşıyacak, mutlu müşteriler halkasına yeni halkalar ekleyerek, www.organikbal.com etrafında sevgi haleleri oluşturacağız.''