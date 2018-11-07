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7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Organikbal ile tanışın: Onlarca marka, yüzlerce farklı ürün ve uygun ödeme seçenekleriyle

07 Kasım 2018, Çarşamba 01:56
www.organikbal.com, son yıllarda sağlıklı beslenme alanında ülke ve dünya gündeminin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alan 'kaliteli ve şaibesiz bal'ın temini noktasında sunduğu hizmetler ile öne çıkıyor.

Onlarca marka, yüzlerce farklı ürün ve uygun ödeme seçenekleriyle güvenilir, organik bal ürünlerini müşterileriyle buluşturan www.organikbal.com yetkililerinden Erdal ODABAŞ 2000 yılında başlayan bu süreci şu şekilde anlatıyor:

''Arı ve balla tanışıklığımız 2000 yılına dayanır.Hobi olarak başlayan bal üretim çalışmalarımız, nitelikli bal üretiminde gösterdiğimiz hassasiyetle birleşince, bal tüketicisinin asıl talebinin ne olduğunu tespit etme imkanı verdi. İnsanımız kaliteli, şaibesiz bal arıyor bulmakta zorluk çekiyordu.

Bu ihtiyaçtan hareketle sertifikalı organik bal üretimi çalışmamızı başlattık. Zamanla bunun da yeterli olmadığının tespitiyle birlikte www.organikbal.com doğdu.

Türkiye’nin en kaliteli ballarını, seçkin üreticileriyle birlikte  bir araya getirerek  bir konsept oluşturduk. Onlarca marka, yüzlerce biri diğerinden kıymetli  bal ve arı ürünleri çeşidini müşterilerimizin  beğenisine sunarak, bu sahada ilk, tek ve en büyük çözüm ortağı olduk.

Ürünlerimize gösterilen yoğun ilgi ve muhteşem geri  dönüşler,yaptığımız işin  ne kadar isabetli bir çalışma olduğunu  net olarak ortaya koymaktadır. Her geçen gün kendimizi yenileyip geliştirerek, gösterdiğiniz teveccüh ve güveni hak etmiş olmanın sorumluluğunun gereğinde  titizlik göstereceğiz.

Daima sizleri en iyilerle  en iyi şekilde buluşturmaya devam edeceğiz.Mutlu birlikteliğimizi , yarınlara da taşıyacak, mutlu müşteriler halkasına yeni halkalar ekleyerek, www.organikbal.com  etrafında sevgi haleleri oluşturacağız.''

Etiketler: organik bal, arı, bal
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