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Ortadoğu İstanbul’un turizm lokomotifi

09 Haziran 2018, Cumartesi 19:45
Ramazan ayında da Arap turist talebinin hızlandığı gözlenirken, İstanbul’a gelen her 4 turistten 1’inin Ortadoğu bölgesinden olduğu belirtildi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Ortadoğu bölgesinden ülkemize 2018 yılında gelecek turist sayısında çift haneli artış trendinin sürmesi öngörülüyor. Ramazan ayında da Arap turist talebinin hızlandığı gözlenirken, İstanbul’a gelen her 4 turistten 1’inin Ortadoğu bölgesinden olduğu belirtildi. Talep, Ortadoğu-Türkiye arasında uçak seferlerinin sayısının ve çeşitliliğinin de önemli oranda artmasını sağladı.

2017’de 3.6 milyon kişi geldi

2017 yılında Ortadoğu bölgesinden ülkemize gelen turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 44 oranında artarak 3.6 milyona çıktığı hatırlatılan raporda, “2018 yılı Ocak-Mart döneminde bölgeden gelen turist sayısı  yüzde 45 artışla 703 bine ulaştı. İstanbul’a gelen toplam ziyaretçi sayısı içinde Arap ülkelerinden gelen ziyaretçilerin payı istikrarlı artışını sürdürüyor. 2010’da İstanbul’da toplam ziyaretçiler içinde yüzde 10 olan Arap turistlerin payı 2017’de tüm zamanların rekoru ile yüzde 24.3’e yükseldi. Lüks konaklama tesislerinin fazlalığı ve zengin Arap turistlerine hitap eden lüks alış veriş imkânı nedeniyle İstanbul, Arap turistlerin ilk tercihi oluyor. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Bolu, Abant, Yalova, Giresun ve Trabzon gibi yerler de hem gezmek hem de yerleşmek için Arap turistlerin diğer favorileri arasında yer alıyor” ifadelerine yer verildi.

En çok İstanbul arandı 

Ortadoğu’da online rezervasyonlarların dünya ortalamasının üzerinde seyrettiği ifade edilen raporda şu bilgilere yer verildi: “Global Travel Insight raporuna göre, Ortadoğu’da 2018’in ilk çeyreğinde yapılan internet aramalarında en çok aranan destinasyonlar Amsterdam, Londra, İstanbul, Paris ve Manila oldu. Aramalar sonrasında yapılan rezervasyonlarda ise İstanbul ilk sırada yer alırken takiben Kahire, Dubai, Paris ve Mekke yer aldı.” TÜROB’un raporunda, Birleşik Arap Emirlikleri’nden ülkemize olan turizm talebinin hızla Azebaycan ve Gürcistan’a yöneldiğine de işaret edildi. 

Etiketler: istanbul, turizm
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