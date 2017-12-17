Örtülü ödenekten 1.7 milyar lira harcandı

Bütçeden nereye harcandığı bilgisi paylaşılmayan örtülü ödenekten 1.7 milyar lira, temizlik, özel güvenlik hizmet alımları için 23.2 milyar lira, kiralar için 2.1 milyar lira çıktı.

Maliye Bakanlığı, bütçeden kasım ayında yapılan harcamaları gösteren tabloları yayımladı. Sputnik’te yer alan habere göre, devlet temizlik, özel güvenlik gibi hizmet alımları için ise bu yıl şimdiye kadar 23.2 milyar lira harcadı. Taşıt, hizmet binası kiralamaları da dahil olmak üzere devletin kesesinden kiralar için de 11 ayda 2.1 milyar lira çıktı. Savunma, güvenlik harcamaları da 11 ayda 6.1 milyar liraya ulaştı.

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